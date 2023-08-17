新光三越Diamond Towers傳9月東區登場！一半店櫃為全台獨家

▲Diamond Towers是新光三越首進東區商圈的作品，開幕日備受討論。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越首進東區商圈的賣場「Diamond Towers」，近期傳出新的開幕日，主打以年輕高端客群為主，並有50%為台灣獨家，引起不少討論，原訂於去年就要對外營運，但因疫情等因素延宕，到今年業者均未公布開幕時間，現有傳出Diamond Towers將於9／16對外試營運，對此新光三越也低調回應。

鑽石塔商場面積僅有4388坪，是新光三越旗下最小的分店，主力客層放在時尚、潮流的高端客，新光三越以Outlet、千坪大小的精華賣場，預計會進駐一線精品Dior、Burberry等，以及化妝品、設計師服飾、潮流商品、餐廳與超市，零售部分佔75%、餐飲則佔25%，將會有一半的比例都是「全台獨家」，包括獨家品牌跟現有品牌的獨家系列商品都有。

而A、B兩棟將進駐8間餐飲，餐飲也主打「精品」訴求，包括日式無菜單料理、小小樹食旗下高端餐廳與Fine Dining等均會進駐，A棟4樓將規劃整層的餐廳加超市，並會提供獨特的顧客服務，預計將會為東區帶來新的商場面貌。

Diamond Towers原訂在去年底見客，但去年12月業者也公告表示，因受疫情波及全球供應鏈、原物料和硬體設備等因素影響進度，為了能堅持品質，更美好與人們相見，將定於今年登場，目前也尚未對外宣布正式的開幕或試營運日期。對於外傳9／16試營運的訊息，新光三越也僅表示一切尚在計畫中。