抗老防斑點！營養師曝「13種皮膚最愛的食物」讓你吃出美肌

▲營養師分享13種對肌膚有益的食物。



記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

想擁有好肌膚，除了選對適合自己的保養品，每天吃的食物也是關鍵之一！營養師谷傳玲就整理文獻，分享了13種「皮膚最愛的食物」，這些美肌食物擁有的營養能幫肌膚保持水嫩，還有助於抗老、預防色素沉殿，讓你越吃肌膚越好，還老得慢。

＃葡萄

葡萄富含花青素、原花青素，可以潛在地提升皮膚的水合保溼度、亮度，減少色素的沉澱。

＃芒果

芒果富含β-胡蘿蔔素、芒果苷，可以幫助減輕皺紋的生成。

＃哈密瓜

富含β-胡蘿蔔素，能減輕皮膚的曬傷，增加皮膚的水合保溼度。

＃橘子

富含維生素Ｃ和類黃酮，可以幫助減輕色素沉殿。

＃百香果

富含雲杉醇（或稱白皮杉醇），可幫助提升皮膚的保濕水合度。

谷傳玲提醒，以上5種水果適量吃就好，每天加起來吃200～350g即可，不要吃太多，額外攝取太多能量會發胖，而且不利於血糖的控制。

＃番茄

富含茄紅素，可幫助增加膠原蛋白、減輕皮膚的曬傷，尤其熟透的蕃茄，茄紅素含量更高，而且加熱煮熟的蕃茄，茄紅素的生物利用率會更高。

＃石榴汁

富含安石榴苷和鞣花酸，可幫助減輕曬傷，但因為是果汁，升糖也快，還是要控制量。

＃羽衣甘藍

富含β-胡蘿蔔素，可以幫助增加膠原蛋白和彈性蛋白。

＃綠茶

富含兒茶素，不僅能提升皮膚的保濕度、彈性和密度，還能降低皮膚的粗糙度和日曬對肌膚的損傷。營養師也提醒，自己沖泡綠茶時記得用攝氏80度的水，用沸水等過熱的水沖泡，會增加兒茶素的損失。

＃巴旦木

富含α-生育酚和不飽和脂肪酸，能減輕色素沉殿和皺紋的生成，但攝取量要控制，和其他堅果類加起來，每天吃10～30g就好。

＃生可可粉

富含可可黃烷醇，前面許多食物對於皮膚的健康益處，生可可粉幾乎都有，還可以加到牛奶、優格、豆漿、咖啡裡喝。

＃咖啡

富含多酚類物質，能加速血流量，讓皮膚看起來紅潤，還能增加皮膚的水合度。但是每天別攝取超過400毫克的咖啡因，大概相當於2杯星巴克的大杯美式咖啡。

＃大豆

富含大豆異黃酮，可以增加皮膚的彈性和水合度、減輕曬傷，可以直接喝豆漿、吃豆腐等豆製品。