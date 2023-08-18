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亮・珠寶／Karencici大露美背與男友相擁　同戴Tiffany鎖住彼此

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▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲創作才女Karencici與製作人男友Kvn同戴Tiffany Lock系列珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪漫的七夕情人節將至，獻上深具美好寓意的珠寶，肯定能送進心坎裡。Tiffany & Co.特別邀請創作才女Karencici與製作人男友Kvn合體示範中性風格的Tiffany Lock系列珠寶，大露美背的Karencici與男友親密相擁，甜蜜指數破表，解鎖情人節的驚喜與感動。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石手環（左）1,215,000元，18K玫瑰金與白金鑲鑽手環479,000元。

Tiffany Lock彼此
Karencici與男友Kvn所戴的Tiffany Lock系列珠寶，從品牌古董珍藏庫的掛鎖圖案中汲取靈感，以簡約俐落線條勾勒出個性十足的鎖，象徵愛的連結，從戒指、耳環、項鍊到手環均備，且各有鑲鑽或未鑲鑽等豐富選擇，讓情人能一起戴同系列珠寶放閃。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲Qeelin Yu Yi Lock 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石小粉鎖項鍊，63,500元。（圖／Qeelin提供）

Qeelin如意鎖
華人珠寶品牌Qeelin將古老護身符「如意鎖」化為精巧的Yu Yi系列珠寶，掛鎖輪廓取自華人文化中的祥雲圖案，特別為情人節設計粉紅蛋白石的甜美款式，而鎖頭則改為心形造型，配上一把卡哇伊小鑰匙，打開情人的「心鎖」。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗七夕限定的DIVAS’ DREAM系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊。（圖／寶格麗提供）

BVLGARI七夕版
寶格麗（BVLGARI）七夕限定的DIVAS’DREAM系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，經典扇形圖案以鑲鑽鏤空設計呈現，內部點綴約0.49克拉的梨形切割粉紅剛玉，流露甜美氣息。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）
▲蕭邦L’Heure Du Diamant系列18K金鑲1.4克拉鑽石戒指，搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒，865,000元。（圖／蕭邦提供）

Chopard雙寶石
蕭邦（Chopard）從L’Heure Du Diamant 系列腕錶錶圈的皇冠式鑲嵌工法獲得啟發，延伸出新戒指，以獨特的爪鑲讓開放式戒環上兩端的寶石，呈現絕佳的視覺放大效果，款式包括18K金或18K白金全鑲鑽或配上祖母綠的設計，均配有情人節應景的限定紫色愛心絲絨戒指盒。

▲▼ 七夕珠寶 。（圖／公關照）

▲喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列18K黃金項鍊，36,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

Georg Jensen簡約風
喬治傑生（Georg Jensen）以極簡手法詮釋HEARTS OF GEORG JENSEN 心形項鍊，直白向對方訴說情意，有趣的是小愛心不是傳統樣式，有斜偏、有鏤空，不變的是一貫流暢的線條，並有18K金、鑲鑽或純銀材質等樣式供選擇。
 

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關鍵字：

七夕情人節, 亮珠寶, Tiffany, BVLGARI, 寶格麗, Chopard, 蕭邦, Qeelin, Georg Jensen, 喬治傑生

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