科沃斯推出薄型拖掃機器人X2　高度僅9.5公分清掃更深入

▲科沃斯發表旗下最新旗艦機種DEEBOT X2 OMNI，採獨特方形設計，並強調在多處使用者體驗上進行升級。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／上海報導

大陸拖掃機器人品牌科沃斯ECOVACS，近期發布旗下最新旗艦款拖掃機器人DEEBOT X2 OMNI，以方形為主要設計，並採用自家嵌入式超廣角半固態光達技術，讓上方的掃瞄器「併入」整體機身，少了凸起設計，也成就了9.5公分的「薄型機身」，強調更有機會能深入沙發、床底的空間，達到全面的居家清潔。

科沃斯於8／17晚間於上海舉行新品發表會，推出旗下最新的拖掃機器人DEEBOT X2 OMNI、擦窗機器人W2，與行動式空氣清淨機Z2共3款產品，其中搭載最多創新技術的X2，也於今（8／18）正式在台推出預購，售價49,988元，早鳥價優惠34,388元起。

拖掃機器人X2 OMNI不同於市面同類型商品的圓型設計，首度採用方形設計、讓機身清掃更貼近家中直線牆面，強調更能清潔90度的牆面角落，另搭配加長版膠毛混刷，提升清潔效率，提供8000Pa吸力，比自家之前最強的T20的6000Pa再更提高。

▲強調方形機身能更以平行更貼近牆面，90度的直角空間也能掃得更乾淨。（圖／記者蔡惠如攝）

另一個看點是自家研發的「嵌入式半固態光達」技術，採用與Level 3自動駕駛級車輛相同的定位原理，強調內建2組LiDAR傳感器擁有210度視野，且兼具測量距離遠、探測精準度高、不易受到環境干擾等特色，讓掃拖機器人機身上方凸出的掃瞄器，可「整合」至機身內，降低機身整體高度至9.5公分，拖布自動抬升功能也可提高至1.5公分，更能深入家具深處，家中有長毛地毯也沒問題。

語音操控也更加升級，以往僅能接受單一語音操作，X2能接受更複雜的操作指令，例如把「請幫我清掃廚房」之外，能再加上「掃完廚房之後再去房間打掃」等雙重語音操作，內建6,400mAh電池，最多可持續工作210分鐘，單次充電就可以掃拖60坪的室內面積。

X2基站也因應有限居家空間，比前一代縮小20%體積，底板可拆卸清洗，並提供「熱水洗拖布」功能，今起在台開放預購，即日起至8／28期間，搶先購買490元的預購券，並加入科沃斯ECOVACS LINE官方帳號，即享有新客優惠價，加上使用預購券可現折2,000元，能以32,388元優惠價入手。

台灣品牌OVO旗下品牌幫康，近期也推出懶人家電「洗烘消存4合1」桌上型洗碗機SW1 ，主打萬元有找高CP值，強調擁有洗碗機、烘碗機、消毒櫃、碗櫃四大功能，免安裝一台搞定，喊話不想對廚房大興土木的小家庭、租屋族等族群，售價14,988元，9／30前集資平台預購價8,988元。

SW1洗滌水量約5公升，採取手動加水，以超廣角雙噴淋系統，採用上下雙臂噴淋清洗，強調有16道高壓水柱，可立體清潔減少死角；內建5種洗滌模式，其中「快速洗」只需29分鐘清洗時間，就算只有少量碗筷也能輕鬆洗，還有「蔬果洗模式」，搭配蔬果籃和蔬果洗潔劑，還可以清洗水果。

此外，另搭配UVC消毒殺菌與85度C獨立烘乾功能，獨立渦流熱風烘乾系統，可單純當作碗盤烘乾機使用，且內建軟水系統，可直接針對進水軟化，有助於達到更佳的洗淨效果，並能延長洗碗機壽命，並具有定時開關風扇循環換氣，保持碗盤乾爽減少異味，純白外觀適合各種家居風格，可容納28件餐具，足夠一般小家庭一天碗盤量。