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CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列即將開賣！波奇塔3D保護殼太可愛必搶

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

動漫卡通的魅力無法擋，不論男女老少、大人小孩都愛，近來就有不少品牌找上人氣動漫跨界推出聯名商品，像是眼藥品牌樂敦就與風靡全球的《鬼滅之刃》聯手，以炭治郎、禰豆子為靈感推出台灣限定聯名款眼藥水；而時尚配件品牌CASETiFY也首度與人氣動漫《鏈鋸人》聯名，其中鏈鋸惡魔波奇塔的限量立體保護殼，可愛到讓粉絲瘋狂，還沒推出就被狂問。

CASETiFY X 鏈鋸人

國際知名時尚配件品牌 CASETiFY宣布首度聯手人氣動漫作品《鏈鋸人》，推出聯名系列，聯名商品包含防摔系列手機殼、鏡面手機殼、AirPods 保護殼、MagSafe 卡套與不鏽鋼保溫瓶等電子與生活配件，讓粉絲們在日常裡也能享受鏈鋸惡魔波奇塔與主角們的陪伴。聯名系列將於8月22日全球正式發售，即日起可至CASETiFY台灣官方網站加入優先購買名單，就能於發售日時享有官網優先購買資格。

▲▼CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列將開賣 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 攜手《鏈鋸人》推出聯名系列電子與生活配件。

《鏈鋸人》x CASETiFY聯名系列以作品中的實驗性部隊「對魔特異課4課」成員包括淀治（Denji）、真紀真（Makima）、早川秋（Aki）和帕瓦（Power）等人為靈感，圍繞著「恐懼」主題，打造出反映每位人氣主角獨特能力與魅力的手機殼。

▲▼CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列將開賣 。（圖／品牌提供）

▲▼CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列將開賣 。（圖／品牌提供）

▲《鏈鋸人》x CASETiFY聯名系列角色設計手機殼。

本次聯名系列更特別以高人氣的鏈鋸惡魔波奇塔（Pochita）為主，推出極具特色珍藏版限量3D立體AirPods Pro保護殼，採光滑矽膠材質製成，猶如強大的波奇塔親自捍衛你的AirPods，可愛又獨特，超值得收藏。此外還有以波奇塔 3 種生動表情所設計的聯名手機殼，讓你能根據心情選擇喜愛的波奇塔表情。

▲▼CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列將開賣 。（圖／品牌提供）

▲▼CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列將開賣 。（圖／品牌提供）

▲聯名系列中還有鏈鋸惡魔波奇塔珍藏版限量AirPods Pro保護殼和3種表情手機殼。

樂敦X鬼滅之刃

長年熱賣的日本眼藥品牌樂敦邀來風靡全球的日本漫畫神作《鬼滅之刃》聯手，為2款旗下人氣眼藥水搭配竈門兄妹2大主角，推出台灣限定聯名款，以「全集中の一滴」的概念，從外盒到瓶身設計都充滿巧思，將角色經典元素融入其中。

▲▼CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列將開賣 。（圖／品牌提供）

▲樂敦 勁眼藥水 (鬼滅之刃限定版)，12ml，NT$250。

一滴勁涼爽快的｢樂敦勁眼藥水｣以炭治郎的綠色系結合羽織花紋為設計靈感，經典綠格紋搭配華麗的燙金，瓶身上同樣有著金綠菱格紋，結合鬼滅迷一眼就能辨識的日輪刀刀鍔圖騰，帥氣風格與有著8級冰感、一滴涼感爆發的勁眼藥水特別搭。

▲▼CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列將開賣 。（圖／品牌提供）

▲樂敦 妮婕眼藥水 (鬼滅之刃限定版)，8ml，NT$250。

一滴紅眼退散的「樂敦妮婕眼藥水」則以禰豆子的經典粉紅展開，配上禰豆子銜著竹筒睜著天真無邪的粉紅大眼，滿滿少女心，粉紅瓶身上更有著麻葉紋樣和一只禰豆子的綠色竹枷，精巧可愛，打開瓶蓋彷彿解開封印。 

資生堂怡麗絲爾 X 哆啦A夢

被稱為「日本第一膠原蛋白專家」的資生堂怡麗絲爾，自2021年起就與哆啦A夢聯名合作，傳達環保理念。今年第三度與哆啦A夢聯名，為今年3月全新上市的人氣熱賣商品「膠原精華水」推出超可愛的限定版包裝，就像跟著哆啦A夢的視角，一起看著靜香與大雄的小孩漫步在海邊，又萌又有愛的設計讓日本女生也瘋搶。

▲▼ 聯名美妝新品 。（圖／品牌提供）

▲怡麗絲爾 膠原彈潤精華水T2（滋潤型） 哆啦A夢限定版，170ml，NT$1,050。

此外，哆啦A夢限定版「膠原精華水」上市期間，凡購賣「膠原彈潤精華水 補充包」或「膠原彈潤精華乳 補充包」任一款，即可免費獲贈限量哆啦A夢環保提袋，又可愛又實用的提袋送完為止，要搶要快。

▲▼ 聯名美妝新品 。（圖／品牌提供）

▲購賣精華水或精華乳補充包，就能免費獲得限量哆啦A夢環保提袋。

關鍵字：

CASETiFY, 鏈鋸人, 鬼滅之刃, 樂敦, 資生堂, 怡麗絲爾, 哆啦A夢, 聯名, 3C, 配件, 美妝, 保養

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