卡地亞美洲豹施展狂野魅力　精湛工藝創不朽傳奇

▲卡地亞品牌大使凡妮莎•寇比（Vanessa Kirby）隨心而行，演繹野性不羈的Panthère de Cartier美洲豹系列。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）美洲豹狂野不羈，充滿迷人魅力，最早出現在1914年的豹紋腕錶上，3年後美洲豹從抽象化為具象，躍上路易･卡地亞（Louis Cartier）送給貞･杜桑（Jeanne Toussaint）的化妝盒上，她愛不釋手又訂了美洲豹裝飾的K金與黑琺瑯製的化妝盒，展開她與此動物的不解緣分，1948年起她大膽以立體形象演繹美洲豹形象，開啟此標誌性珠寶傳奇，並陸續延伸至錶款、香水、皮件系列，呈獻美洲豹各面向的精彩模樣。



▲1933年成為卡地亞高級珠寶部門總監的貞･杜桑是美洲豹設計的重要推手。

從抽象到具象 靈動美洲豹珠寶

貞･杜桑被路易･卡地亞封為「美洲豹女士」，她將美洲豹形象立體化的珠寶設計，吸引法國名媛、時尚圈指標人物黛西･法羅（Daisy Fellowes）等收藏家的喜愛，至今仍是卡地亞愛好者的夢幻逸品，從設計、鑲石、鋪鑲到鑲嵌，卡地亞一道道繁複工序，兼具原創、質感和優雅三大特色，將美洲豹的精神如實重現，雕刻師首先打造出大型美洲豹蠟像模型，精細刻劃美洲豹奔跑、跳躍、蜷伏等靈動姿態，維妙維肖。



▲法國名媛、時尚圈指標人物黛西･法羅（Daisy Fellowes）生前是卡地亞美洲豹珠寶收藏家。



▲卡地亞美洲豹珠寶身上的斑點排列看似隨機，但每一個斑點的間距與鑲嵌皆有嚴謹規則。

而讓美洲豹珠寶神態與姿態逼真的另一關鍵，正是卡地亞獨家的毛皮鑲嵌工藝，美洲豹身上斑紋的安排，讓整體更有立體感。看似隨機的排列方式，其實每一個斑點的距離都遵循嚴謹的規則，循著美洲豹的肌理紋路分布；每塊斑點以不規則的方式個別切割而成，珠寶師必須精準拿捏鋪鑲安排，並確保鑲嵌後表面平整。藉由不同切割形態的鑽石，演繹美洲豹流線起伏的動感姿態。



▲卡地亞美洲豹斑點所鑲嵌的寶石皆經過精挑細選。

Panthère de Cartier系列珠寶不僅能領略卡地亞歷久彌新的精湛工藝，細看豹首的臉部細節也相當講究，例如祖母綠眼睛配上金或鉑金材質的睫毛；豹耳內以拋光處理，外部則採鋪鑲美鑽，卡地亞結合寶石雕刻工藝與藝術手工技法，使美洲豹珠寶更臻完美。

▲卡地亞Panthère de Cartier鑲鑽豹首項鍊優雅霸氣。



▲Panthère de Cartier白K金鋪鑽手環完美展現卡地亞精湛的毛皮工藝。



▲戴上卡地亞Panthère de Cartier黃K金鋪鑽戒指，猶如小豹蜷伏在指間。

腕錶亦是珠寶 跨界與創新展現

卡地亞顛覆珠寶與腕錶的界線，創作融合兩者的La Panthère高級珠寶腕錶，雙獸首的設計為面對面的美洲豹首以鼻口固定錶盤，豹首的斑點由手工塗上真漆並進行拋光，配上柔軟服貼手腕的錶鍊相當精緻；另一驚喜是錶扣整合至美洲豹的頭部，隱藏在豹耳後的兩枚按鈕可打開美洲豹的嘴巴，按壓按鈕便可打開錶鍊，此獲得專利的系統再次證明卡地亞勇於創新的精神。





▲La Panthère美洲豹高級珠寶腕錶的2個豹首採面對面設計，完美平衡。



▲卡地亞顛覆腕錶與珠寶的界線，創作雙獸首的美洲豹腕錶。

新推出的La Panthère腕錶，則展現霸氣風格，幾何輪廓和稜角分明的立體豹首大膽將黑色真漆錶盤叼在口中，搭配鉸接結構靈動自如的錶鍊，頓時化身為時髦手鐲，分別有金質錶款或鋪鑲華美版本，散發率性迷人魅力。



▲La Panthere美洲豹腕錶（右）的斑點是由專家一個一個塗上真漆並進行拋光，另有鑲滿美鑽的華美款式。



▲卡地亞La Panthère美洲豹香精75ml（左起），美洲豹淡香精75ml，美洲豹淡香水75ml。

穿戴美洲豹系列香氣 如穿戴隱形珠寶

卡地亞跟隨美洲豹的足跡，深入探索熱帶雨林，由英國女星凡妮莎•寇比（Vanessa Kirby），詮釋浪漫又神秘的La Panthère美洲豹香氣，卡地亞調香大師Mathilde Laurent創作的美洲豹香水系列，採用蘊含野性氣息的原創馥郁花香。以精心雕琢的稜角分明美洲豹頭瓶身盛裝，宛若珠寶臻品，穿戴卡地亞香氣猶如穿戴隱形珠寶，演繹美洲豹靈動氣息。



▲英國女星凡妮莎･寇比（Vanessa Kirby）演繹Panthere美洲豹系列香水廣告。

以珠寶工藝打造優雅包款

美洲豹的身影躍上Panthère C de Cartier系列包款，以優雅之姿伴隨品味人士。卡地亞遵循傳統義大利皮革工藝，打造波浪型掀蓋的手提包款。掀蓋的側邊流線設計，彷彿美洲豹行走時的脊椎線條。精緻的美洲豹C型搭扣結合珠寶雕刻師設計，創作靈感源自Panthère Massai美洲豹手環。搭扣的每一個琺瑯斑點均為手工製作，貫徹如同珠寶工藝要求的精細品質。



▲卡地亞秋季推出罌粟紅、栗棕色小型手提包(中)以及灰黑水晶晚宴包(右)，均附背帶可轉換肩背或手拿搭配，正式與休閒裝扮兩相宜。