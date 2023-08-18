FERRAGAMO秋冬爆款預測！午夜藍Wanda包、金色復刻涼鞋迎來新文藝復興

記者鮑璿安／台北報導

FERRAGAMO由新任創意總監Maximilian Davis帶出新的一頁，2023秋冬系列形象廣告以《新文藝復興主義》為名，與多幅烏菲茲美術館珍藏的畫作一同入鏡，構成往昔與今日的時尚交流，從中更可看出許多潛在的爆款單品， Hug 手提包、午夜藍Wanda包等，準備好引領流行。

▲超模Vittoria Ceretti身穿剪裁精準的灰色正裝，手中的Wanda包是Maximilian Davis上任後的主推包款。（圖／品牌提供）





▲本季Ferragamo選擇與烏菲茲美術館攜手合作。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO新世界中的人物彷彿走進平行宇宙，化身為義大利文藝復興時期諸多曠世巨作中的永恆主角，本季Ferragamo選擇與烏菲茲美術館攜手合作，以15至16世紀文藝復興時期中最著名的藝術品，作為形象廣告的背景與靈感來源，可曾想像這些古典巨作遇上了新裝竟顯得毫無違和。超模Vittoria Ceretti身穿剪裁精準的灰色正裝，手中的Wanda包是Maximilian Davis上任後的主推包款，秋冬新色是神秘的午夜藍色調，配上側邊Gancini金屬扣飾超有辨識度。

▲這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋是標誌性設計。（圖／品牌提供）

文藝復興時期的畫家如 Bellini、Veronese, Botticelli 的名畫風采，也可在這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋的設計裡一窺魅力，那雙1956年以18K黃金材質打造的金屬涼鞋，本季獲得新生，鞋款扭結元素甚至轉移到包款手柄上，可見時尚的古往今來、相互映襯。Hug 手提包同樣是過目不忘的單品之一，提供手提包以及軟袋版本，如擁抱形式的皮革搭扣為穿搭注入亮點。

▲《新文藝復興主義》打造了一個鮮活的文化社群，由模特兒、音樂家和創意人所組成，在藝術的情境裡展現當代社群摩登雋永的個性態度。 （圖／品牌提供）

另一個時尚圈話題，則是金卡戴珊成為Marc Jacobs 2023秋冬系列形象照主角，她穿著新季服飾，以黑白色系為主軸，接連演繹新材質紋理緊身胸衣、誇大廓形的排扣上衣和波卡圓點印花手套，呈現了復古與現代摩登感的交織。當然，不可遺漏搶眼的配件單品，金卡戴珊霸氣手拿經典The Tote Bag，腳踩高6英吋的標誌性KIKI踝靴，背景則是銀色鏡面MARC JACOBS字型氣球和厚底鞋巨大充氣氣球，強強聯手話題十足。

▲金卡戴珊（Kim Kardashian）登上Marc Jacobs 2023秋冬系列形象照 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）