fb ig video ETtoday search mobile

FERRAGAMO秋冬爆款預測！午夜藍Wanda包、金色復刻涼鞋迎來新文藝復興

>

記者鮑璿安／台北報導

FERRAGAMO由新任創意總監Maximilian Davis帶出新的一頁，2023秋冬系列形象廣告以《新文藝復興主義》為名，與多幅烏菲茲美術館珍藏的畫作一同入鏡，構成往昔與今日的時尚交流，從中更可看出許多潛在的爆款單品， Hug 手提包、午夜藍Wanda包等，準備好引領流行。

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲超模Vittoria Ceretti身穿剪裁精準的灰色正裝，手中的Wanda包是Maximilian Davis上任後的主推包款。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲本季Ferragamo選擇與烏菲茲美術館攜手合作。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO新世界中的人物彷彿走進平行宇宙，化身為義大利文藝復興時期諸多曠世巨作中的永恆主角，本季Ferragamo選擇與烏菲茲美術館攜手合作，以15至16世紀文藝復興時期中最著名的藝術品，作為形象廣告的背景與靈感來源，可曾想像這些古典巨作遇上了新裝竟顯得毫無違和。超模Vittoria Ceretti身穿剪裁精準的灰色正裝，手中的Wanda包是Maximilian Davis上任後的主推包款，秋冬新色是神秘的午夜藍色調，配上側邊Gancini金屬扣飾超有辨識度。

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋是標誌性設計。（圖／品牌提供）

文藝復興時期的畫家如 Bellini、Veronese, Botticelli 的名畫風采，也可在這季的 Hug 手提包與金色復刻涼鞋的設計裡一窺魅力，那雙1956年以18K黃金材質打造的金屬涼鞋，本季獲得新生，鞋款扭結元素甚至轉移到包款手柄上，可見時尚的古往今來、相互映襯。Hug 手提包同樣是過目不忘的單品之一，提供手提包以及軟袋版本，如擁抱形式的皮革搭扣為穿搭注入亮點。

▲FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲《新文藝復興主義》打造了一個鮮活的文化社群，由模特兒、音樂家和創意人所組成，在藝術的情境裡展現當代社群摩登雋永的個性態度。 （圖／品牌提供）

另一個時尚圈話題，則是金卡戴珊成為Marc Jacobs 2023秋冬系列形象照主角，她穿著新季服飾，以黑白色系為主軸，接連演繹新材質紋理緊身胸衣、誇大廓形的排扣上衣和波卡圓點印花手套，呈現了復古與現代摩登感的交織。當然，不可遺漏搶眼的配件單品，金卡戴珊霸氣手拿經典The Tote Bag，腳踩高6英吋的標誌性KIKI踝靴，背景則是銀色鏡面MARC JACOBS字型氣球和厚底鞋巨大充氣氣球，強強聯手話題十足。

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian）登上Marc Jacobs 2023秋冬系列形象照 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

關鍵字：

FERRAGAMO, 秋冬, 文藝復興, 烏菲茲美術館

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

超容易陷入愛情星座Top 3 ！　第一名莫名其妙心動，連自己也搞不懂

超容易陷入愛情星座Top 3 ！　第一名莫名其妙心動，連自己也搞不懂

抗老防斑點！營養師曝「13種皮膚最愛的食物」讓你吃出美肌

抗老防斑點！營養師曝「13種皮膚最愛的食物」讓你吃出美肌

天生就有曖昧體質的三大星座女！TOP 1簡直人間發電機，舉手投足都滿滿魅力

天生就有曖昧體質的三大星座女！TOP 1簡直人間發電機，舉手投足都滿滿魅力

常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物 痘疤比痘痘更難搞！皮膚科醫師教「正確去痘印」護理4重點 《王之國》潤娥同款唇膏是這支！5款顯白「玫瑰色唇膏」約會撩男必備 第一眼看到什麼？測出你不為人知的近況 韓韶禧機場影片太美百萬人都在看！「好比例美腿」養成方法公開 爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞 新光三越Diamond Towers傳9月東區登場！一半店櫃為全台獨家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面