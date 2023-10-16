永續鑽石成新寵！NOKE忠泰樂生活引進JOY COLORi未來鑽石別有用意　期許帶來永續幸福

▲台北大直商圈新寵「NOKE忠泰樂生活」邀請令人驚艷的實驗室培育鑽石品牌「JOY COLORi未來鑽石」進駐，成為館內唯一指定珠寶品牌。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

科技瞬息萬變，AI人工智慧將開始改變世界，時尚珠寶界也迎來一場前所未有的新革命！在實驗室培育鑽石，因培育過程符合永續議題，受到國際矚目，更是吸引國際精品巨頭如LVMH紛紛投資這項珠寶產業，其中最令人震撼的是LVMH集團替實驗室培育鑽石打上奢侈品的標誌，並且投資位於以色列的實驗室培育鑽石公司Lusix，此舉更彰顯培育鑽石將成為未來主流。且因具有GIA、IGI、GCAL國際證書與FTC（美國聯邦貿易委員會）、JCK News相關權威機構背書，等同宣告「無論來自地底開採的鑽石或是來自實驗室所培育的鑽石都是真正的鑽石」，因此，實驗室培育鑽石也被越來越多人認可與接受，加上好萊塢明星們跟進支持，無疑將這股綠色革命也為台灣帶來新風潮，台北大直商場新寵「NOKE忠泰樂生活」，以永續為經營理念，結合日常生活風格以及創新的消費內容，令人眼睛為之一亮，不只如此，邀請令人驚艷的實驗室培育鑽石品牌「JOY COLORi未來鑽石」進駐，成為館內唯一指定珠寶品牌別有意義，期許成為「為大家帶來永續幸福」的永續概念應許之地。

▲「JOY COLORi未來鑽石」2023 秋季新系列星繫情緣-以人與人之間的情緣為概念， 並以「繫」與「心」為靈感，將情緣連繫在一起。（圖／JOY COLORi未來鑽石提供）

NOKE忠泰樂生活表示，力邀「JOY COLORi未來鑽石」進駐，不僅因為它展現了自然界的美麗，更在原創設計方面獨樹一幟。「JOY COLORi未來鑽石」以先進的科技，將地球深處的神秘元素融入每一顆鑽石，打造出獨特無比的珠寶，這些特色與NOKE強調「自然」、「原創」、「知識」和「活力」的品牌精神不謀而合。

▲「JOY COLORi未來鑽石」嚴選完美車工鑽石及精緻的設計，每一件作品都結合永續幸福及原創藝術特色。

實驗室培育鑽石也如同開採鑽石一樣，市場上各家品牌的品質參差不齊，「NOKE忠泰樂生活」以獨到眼光選擇「JOY COLORi未來鑽石」，就是看上這個品牌的品質與細節不同凡響，關注永續，採用先進科技減少對自然資源的依賴，體現可持續發展的理念，讓每顆鑽石都蘊含更深層次的價值，正是NOKE期待帶給注重生活風格與永續意識的消費者的美好體驗。

▲JOY COLORi未來鑽石全新系列「 星繫情緣」，透過永續鑽石將想緊繫的情份透過星繫情緣傳遞下去 ; 左商品：星繫情緣 鑽石耳環、右商品：星星相印 鑽石耳墜。（圖／JOY COLORi未來鑽石提供）

台灣珠寶產業蓬勃，在成熟飽和的市場中，高品質的永續鑽石少之又少，「JOY COLORi未來鑽石」以拓荒者之姿竄出成為珠寶界新寵，與「JOY COLORi未來鑽石」創辦人Irene Hsieh謝淑英的經歷有關，Irene在珠寶界數十年，曾執掌數家國內知名珠寶品牌顛覆台灣珠寶消費市場，更在執掌全世界車工最完美的鑽石品牌Hearts On Fire時，帶領台灣消費者了解車工對鑽石的重要性，過去消費者購買鑽石只重視顏色與克拉數，而遺漏了車工也是鑽石4C重要的一環，重新定義了消費者選擇鑽石的眼光，不再只追求傳統的4C評價，而是細緻入微地將焦點轉向車工，唯有按照完美比例所切割之鑽石才是展現鑽石完美火光的關鍵要素。憑藉著獨具的精準眼光投入新創品牌「JOY COLORi未來鑽石」，透過完美車工綻放璀璨七彩火光的鑽石以及精緻的設計，消費者更可在相同預算之下，享受最高品質的美麗。

▲為讓更多消費者都體會璀璨鑽石又能不損害環境，「JOY COLORi未來鑽石」將持續展新櫃點。（圖／JOY COLORi未來鑽石提供）

人們追求美的腳步不會停下，珠寶更是人生每個重要時刻的證明，Irene分享「我們是幸福產業，每一位選購鑽石的人，都是開開心心來挑選，其中不乏常買珠寶的顧客」，美麗的珠寶也是永續幸福傳遞的一種方式，後代子孫承接家中長輩的珠寶，透過傳承永續家人的愛，這也是Irene投入開創永續幸福的實驗室培育鑽石原因之一，希望能夠讓更多幸福被傳遞被延續。

▲「JOY COLORi未來鑽石」本季最新「勝利羽翼」系列。（圖／JOY COLORi未來鑽石提供）

永續、友善環境趨勢發展快速，為了讓更多台灣消費者體會到，擁有璀璨鑽石也能不損害環境、人權，「JOY COLORi未來鑽石」將持續展新櫃點，並不斷地推出更多全新系列，讓每個人都可以擁有鑽石，並享受閃耀美鑽、永續幸福所帶來的美好喜悅。

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