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NIKE「奶茶Calm Mule」圓潤造型、小巧Swoosh超燒！盤點懶人救星穆勒鞋

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記者鮑璿安／綜合報導

擁有好穿、輕便性能的「穆勒鞋」意外成為時尚圈呼聲很高的單品，如今連運動品牌NIKE也加入戰局，趕上這股熱潮帶來新鞋款「Calm Mule」，圓滾滾的楦頭以及橡膠鞋身命中一票時髦粉絲，當然也被視為Birkenstock Boston 的頭號勁敵，以下盤點多款近期話題穆勒鞋。

NIKE橡膠拖鞋「Calm Mule」 

▲▼ 穆勒鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自NIKE）

▲▼ 穆勒鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自NIKE）

▲NIKE 橡膠拖鞋「Calm Mule」尚未發售就掀起熱議。（圖／品牌提供、翻攝自NIKE）

NIKE這次公開了四種顏色的橡膠拖鞋「Calm Mule」 ，涵蓋橄欖色、黑色、灰色和淺棕奶茶色，鞋款以包覆性的圓潤設計刻畫穆勒鞋輪廓，加上細小的Swoosh 標誌點綴側面，後跟搭載可調整的綁帶，目標是快速穿脫、輕便好走，目前鞋款尚未確定發售日期，但極簡的單色美學已經圈粉了不少人。

adiFOM Stan Smith 全新穆勒鞋款

▲▼ 穆勒鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自NIKE）

▲adiFOM Stan Smith 全新穆勒鞋厚實的比例和超平滑觸感則為造型增添摩登元素 。（圖／品牌提供）

翻轉經典Stan Smith ，adiFOM Stan Smith 全新穆勒鞋款延續標誌性綠尾後跟設計、迷你Box Logo以及側邊透氣孔元素，一體成型的環保再生材質製成，半包覆鞋面和彈力鞋底一整天維持舒適腳感，厚實的比例和超平滑觸感則為造型增添摩登元素，推出奶茶色與螢光綠配色，打造腳上亮點。

PALLADIUM THUNDER閃電鞋以球鞋、涼鞋、穆勒鞋三種鞋型於一身

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM全新鞋型THUNDER閃電鞋系列，首發系列集潮流球鞋、涼鞋、穆勒鞋三種鞋型於一身 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM推出全新鞋型THUNDER閃電鞋系列，首發系列集潮流球鞋、涼鞋、穆勒鞋三種鞋型於一身！鞋款以THUNDER閃電波浪橡膠大底打造潮流球鞋外型，微增高的厚底鞋型設計更可以巧妙的修飾腿型，一踩上腳直接拉長雙腿長度與比例，不僅輕鬆解放腳後跟，又具有球鞋運動感，首發主打色包含霓虹配色、暗夜黑、太空灰，帶來多元選擇。

關鍵字：

穆勒鞋, NIKE, 運動

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