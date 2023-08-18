宮崎駿《蒼鷺與少年》台灣10／6上映　最新14張劇照釋出不藏了

記者陳美伶／綜合報導

宮崎駿最新動畫電影《你想活出怎樣的人生》確定台灣搶先全球在10月6日上映，中文片名正式公開為《蒼鷺與少年》，此部在日本上映前只發表一張電影海報的零宣傳手法就引起廣大討論，上映4天就超越2001年的《神隱少女》票房紀錄，截止目前全日本票房已突破62億日圓，今（8／18）吉卜力工作室Studio Ghibli也正式公開多張劇照，再度感受到宮崎駿溫柔細膩畫風的魅力。

▲宮崎駿最新動畫電影《蒼鷺與少年》劇照解禁。（圖／取自STUDIO GHIBLI，下同）

在釋出的14張電影劇照中，忠實粉絲應該一眼就能看出有昔日角色與場景的相似度，如《崖上的波妞》的宗介、《魔法公主》 的黑帽大人與小精靈們、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》荒野女巫、《借物少女艾莉堤》、《回憶中的瑪妮》、《風起》等，絕對是宮崎駿的集大成之作。

在《蒼鷺與少年》上映之前，讓我們一起回顧宮崎駿歷年來的經典作品，動畫裡的台詞，句句是經典，每看一次都有不同感受，趁周末重看一次，掃除上班累積的負能量，明天又是美好一天。

《風之谷》

堅強不是面對悲傷不流一滴淚，而是擦乾眼淚後微笑著面對以後的生活。

人類，就是一直在重複過去的道路。每個人都認為自己是對的，然後就由罪惡衍生出更多的罪惡，悲哀衍生出更多的悲哀，永遠找不到出路。

《天空之城》

越是試著忘記，越是記得深刻。

根要紮在土壤裡，和風一起生存，和竹子一起過冬，和鳥兒一起歌頌春天，不管你擁有了多麼驚人的武器，也不管你操縱了多少可憐的機器人，只要離開土地，就沒辦法生存。

《龍貓》

有些煩惱，丟掉了，才有雲淡風輕的機會。

什麼時候我們開始無法像孩子一樣肆意地大呼小叫了？心裡的小情緒堆積得像山一樣高，直到溢出來。與其如此，不如永遠像孩子一樣。

《魔女宅急便》

只有一個人在旅行時，才聽得到自己的聲音，它會告訴你，這世界比想像中的寬闊。

成長是一筆交易，我們都是用樸素的童真與未經人事的潔白交換長大的勇氣。

《紅豬》

即使是在混亂的時代，也有很好的東西，也有激勵我們的東西。

不會飛的豬，就只是平凡的豬。

《魔法公主》

不管你曾經被傷害得有多深，總會有一個人的出現，讓你原諒之前生活對你所有的刁難。

我想以沒有仇恨的雙眼觀看世界。

《神隱少女》

名字一旦被奪走了，就會找不到回家的路。

曾經發生的事不可能忘記，只是想不起來而已。

《霍爾的移動城堡》

人老了唯一的好處就是，能失去的東西少了。

我已經逃避太久了，現在終於等來一個我願意誓死守護的人，那就是你。

《崖上的波妞》



我不知道我有多喜歡你，但如果是去見你，我一定用跑的。

成長，是每個孩子的權力，也是他們必經的征程，或平坦、或崎嶇，有悲歡，有離合。

《風起》

起風了，唯有努力生存



原來我和你竟是如此深愛著對方。在我們相愛之前，你不存在；我也不曾存在。