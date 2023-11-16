臉部凹陷顯老？　晶亮瓷迅速填補並刺激膠原新生

▲皮膚凹陷、不飽滿在外貌的視覺上容易顯得蒼老憔悴，許多民眾希望藉由醫美療程重獲青春美麗。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

隨著年紀增長加上外界環境加速刺激，使得肌膚可能會失去光澤、彈性、鬆弛，為了改善肌膚老化問題，許多民眾會選擇透過醫美療程重獲青春美麗，讓自己更加有自信。

全台連鎖的藝群皮膚科診所院長王正坤醫師表示，「老化的過程有些地方會凹陷，最常改善的位置在法令紋、木偶紋，還有臉頰及太陽穴夫妻宮的凹陷，至於年輕人會希望稍微有V型臉，像模特兒般的臉蛋，還有我們的手，隨著時間的流逝以後，皮膚下面的脂肪層會開始萎縮，會開始凹陷。」

▲疫情解封後，民眾對口罩下容貌的重視度提高。對於醫美的需求度也隨之提升。（圖／記者姜國輝攝）

臉部皮膚老化鬆弛、骨架凹陷，如何刺激膠原蛋白增生是重現自然青春感的重要關鍵，治療上建議使用塑型度佳、黏性高，不易位移的醫美填充物為主。

藝群皮膚科診所院長王正坤醫師建議「可以注射填充物，讓這些凹陷或膠原蛋白新生，比如說台灣衛福部跟美國FDA核准的晶亮瓷Radiesse，它本身裡面含有CaHA微晶球，也就是羥基磷灰石鈣，CaHA微晶球會吸引纖維母細胞過來，刺激膠原蛋白增生；而晶亮瓷裡面的CMC凝膠載體可以快速填充，提供優秀的支撐力，就會膨起來，就好像我們蓋房子的鷹架提供一個支架，甚至我們的輪廓線也會比較拉提。」

▲除了常見的臉部凹陷，手部的皮下脂肪和膠原蛋白的流失，也會造成皮膚鬆弛、凹陷、青筋變得明顯，也就是俗稱的「雞爪手」。（圖／記者姜國輝攝）

Radiesse瑞得喜，也就是大家所熟知的晶亮瓷或微晶瓷擁有三大特色－晶亮支撐、膠原新生、輪廓拉提，幫助消費者從根本改善老化問題，重現年輕時的澎潤緊緻。

▲晶亮瓷可快速填補凹陷並刺激膠原蛋白新生，恢復年輕時的澎潤飽滿，臉部輪廓線條也變得較柔和立體。（圖／記者姜國輝攝）

醫師提醒民眾，在進行任何醫美療程前，必須選擇與原廠合作的專業診所和醫師，透過事前詳細諮詢與評估，加上原廠產品，才能擁有安全的療程體驗，安全地重獲青春美麗。」

▲藝群皮膚科診所院長王正坤醫師提醒民眾，在選擇接受醫美療程前，需慎選專業醫師，確保療程的安全與成效。（圖／記者姜國輝攝）