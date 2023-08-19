LIFE・經典／機器人博物館現未來居家樣貌　自動炒菜連「洗鍋」都包辦

▲科沃斯主打研發技術，也成立一間機器人博物館，供民眾與團體預約參觀。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／蘇州報導

隨著現代人生活越來越忙碌，家務也逐漸轉向由機器人代勞，市場包括拖掃機器人、擦窗機器人、洗碗機等懶人家電需求也快速增長，近年在機器人市場表現強勁的中國，也推出多元的機器人產品，藉由位於蘇州的科沃斯機器人博物館，可窺知未來生活的更多面貌。

科沃斯是全球掃地機器人市場成長最強勁的品牌，是首個推出「拖掃合一」掃地機器人商品，以符合家中空間有限的消費者使用，陸續也有許多品牌跟進，近期也在中國上海發表會展出旗下最新產品X2 OMNI，以自家獨特技術「整合」掃瞄器置入機身，將整體機身高度降至10公分以內。

在強調技術的前提下，科沃斯在蘇州的機器人博物館，則以展示顯示未來家用趨勢的代表性機器人內容，讓參觀者可想像一下之後未來家庭的樣貌。

進入館內會看見歡迎機器人前來跟遊客對話，機器人透過螢幕不同表情呈現情緒，見到人對他拍照會走近並說：「姐姐你在拍我嗎？記得幫我用美圖修修。」小小一個動作，就展示出該機器人能以對方動作判斷意圖，並使用溝通的能力進行對話，搭配有趣的表情，展現出AI的實力。

▲館內打造居家場景，讓參觀者有沈浸式的體驗。（圖／記者蔡惠如攝）

而館內除展示品牌相關的最新產品，包括拖掃機器人、擦窗機器人之外，最吸睛的莫過於旗下品牌添可的「自動炒菜機」，只要將食材放入具有翻炒設計的炒鍋中，即可進行加熱、翻炒、添加醬料等動作，而煮完菜之後還能自動以蒸汽與熱水清洗炒鍋，連洗鍋動作都免了。

炒菜機還有專屬料理包，掃描包裝上條碼後即可透過手機開啟預設菜單，透過機身旁邊的調料盒，自動控制投放醬料與比例，做出近似大廚相同的手法基準，醬料盒可預先注入水、醬油、油鹽、醋、糖水等，由每道菜的料理菜單控制添加的份量，不會有不小心失手毀了一道菜的情況。

此外，館內還有素描機器人，只要拍下照片，機器人會掃描人物樣貌，在6到7分鐘畫出素描作品，甚至在下方還會有機器人自己的簽名，展示出機器人技術可以做出精巧的手部動作。也有輔助行走與減輕下半身負擔的穿戴式機器人，以協助使用者行走或進行搬運等工作。

隨著許多地區邁向高齡與勞動人口減少，相關智慧裝飾也更加深入我們的生活，目前包括拖掃機器人、點參與結帳系統已漸漸普遍，而家中其他相關應用也將逐漸推進，或許我們能期待機器人將應用於生活更多層面。