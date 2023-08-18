李銘順自爆私下接近「寶哥」懶蟲打扮　不敢替老婆挑珠寶

▲主演《八尺門的辯護人》的李銘順，以正裝搭配美洲豹藍寶石胸針與美洲豹腕錶亮相。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）「漫遊仲夏夜Mid-summer Wander in Markers of Style」晚宴今登場，主演Netflix熱播夯劇《八尺門的辯護人》的李銘順與雷嘉汭盛裝佩戴千萬珠寶與名錶出席，李銘順自私下其實比較接近劇中「寶哥」的打扮，屬於「懶蟲」，他現場稱讚雷嘉汭是有潛質的女演員，今打扮起來相當漂亮，讓她又驚又喜說：「很難得聽到他稱讚我，因為私下我們屬於打鬧型的。」



▲《八尺門的辯護人》表現亮眼的雷嘉汭，首場珠寶活動獻給卡地亞。（圖／記者李毓康攝）

金鐘視帝李銘順在《八尺門的辯護人》飾演公設辯護人，亮眼表現再受好評，他透露日常穿搭接近劇中角色比較休閒，今日難得帥氣欣賞珠寶名錶，是否會為老婆范文芳挑禮物？他笑著說：「這（時尚）方面我們兩個截然不同，我會讓她自己做選擇。」



▲楊謹華穿桃紅色深V禮服搭配卡地亞Edone鑽石項鍊，氣色絕佳。（圖／記者李毓康攝）

剛結束與老公返美探親行程的楊謹華，則以深V桃紅禮服搭配近4000萬元的卡地亞珠寶性感亮相，將LOVE手環視為隨身物的她，透露下一個卡地亞目標也是手環；名媛關穎與品牌好友陳庭妮不約而同都選穿開高衩大露美腿的亮眼禮服出席，關穎透露以欣賞藝術品心情逛珠寶展，雖然收藏珠寶會考慮傳承，但也不確定未來孩子是否會喜歡。



▲名媛關穎佩戴卡地亞Onja藍寶石項鍊與耳環，綠色禮服開高衩露長腿也很吸睛。（圖／記者李毓康攝）



▲卡地亞品牌之友陳庭妮也以開高衩的金色禮服現身，搭配Ocelle蛋白石祖母綠項鍊與耳環。（圖／記者李毓康攝）

與卡地亞合作密切的劉冠廷則別上花卉胸針、戴上全球限量Tank Normal黃K金腕錶，一派斯文，私下他最常戴的是Santos腕錶，恰好與同場的王柏傑都愛此款腕錶，王柏傑笑著說Santos錶是女友謝欣穎送他的得獎禮物，未來另一半得獎他也會回送大禮，感情甜蜜蜜。



▲與卡地亞合作密切的劉冠廷戴全球限量Tank Normal黃K金腕錶與花卉造型胸針登場。（圖／記者李毓康攝）



▲王柏傑已擁有謝欣穎送他的卡地亞Santos錶，今又看上鏤空款。（圖／記者李毓康攝）



▲李銘忠日常以休閒裝扮為主，難得正裝秀卡地亞美洲豹鏤空鑽錶。（圖／記者李毓康攝）

近日台灣珠寶熱鬧非凡，不少品牌同時間舉行高級珠寶展，昨賈靜雯即現身法國珠寶品牌Chaumet Le Jardin de Chaumet（Chaumet的花園）頂級珠寶暨腕錶展，欣賞以抽象或寫實手法詮釋的花卉植物主題珠寶，她除了被10月生日石蛋白石作品吸引，熱愛藍寶石的她目光也停留在Agapanthe愛情花項鍊許久，品牌將愛情花纖細繁複的花瓣簡化為藍寶石與鑽石交錯的幾何線條，垂墜1顆重達21.26克拉橢圓形切割錫蘭藍寶石，深具氣勢。



▲賈靜雯昨戴近億Iris鳶尾花套組出席Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕錶展。（圖／Chaumet提供，以下同）



▲Chaumet Agapanthe愛情花項鍊，鑲嵌1顆重達21.26克拉橢圓形切割錫蘭藍寶石。