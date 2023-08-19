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2023最強抗老乳霜！嬌蘭蜂蜜黑白霜、Kiehl’s無油果凍霜還能收毛孔

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

不管是哪個年齡層、何種膚質，想維持肌膚狀態、擁有好肌膚，手邊絕對不能沒有一瓶好的抗老乳霜！近期就有幾款堪稱神級的「抗老神霜」陸續登場，像是Kiehl’s打造的首款無油抗老乳霜，連油性肌使用起來都毫無負擔；La Prairie全新進化的魚子美顏乳霜，直接推出2種不同質地。

Kiehl’s契爾氏

無油也能抗老？Kiehl’s推出專櫃第一支無油抗老乳霜「抗老果凍霜」，添加普拉斯鏈、腺苷及獨家收斂因子等三大超強成分，能有效改善臉部細紋，幫助肌膚澎彈水潤、細緻透亮，滿足基本抗老需求的同時，還能改善毛孔粗大問題和調節肌膚皮脂分泌，而輕盈無油的果凍質地，不怕用了毛孔油膩或是長粉刺痘痘，連油性肌都能放心使用。

▲▼ 2023最強抗老乳霜。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲Kiehl’s 超進化無油抗老乳霜，50ml，NT$2,800。

新品上市期間，Kiehl’s還同步推出兼具顏值和實用的雙層玻璃杯滿額贈，只要消費滿NT$7,200就能直接帶回家。

▲▼ 2023最強抗老乳霜。（圖／品牌提供）

▲消費滿額還能獲得超有質感的雙層玻璃杯。

La Prairie萊珀妮

La Prairie最經典的魚子抗老乳霜，在上市25周年的今年推出了全新進化的魚子美顏乳霜，首次將全新配方「魚子微米激萃」(小魚子)與「魚子精萃複方」(大魚子)完美結合，運用大小魚子的加乘能量，讓肌膚能夠精準轉化吸收，為肌膚帶來豐潤保溼，幫助撫平細紋並平滑細緻膚質，同時提升緊實及彈性。且同時推出2種不同質地，有著豐盈絲絨質地的魚子美顏乳霜和質地輕盈細滑的魚子美顏輕乳霜，讓每個人都能根據自己膚質需求及喜好選擇。

▲▼ 2023最強抗老乳霜。（圖／品牌提供）

▲La Prairie 魚子美顏乳霜／輕乳霜，50ml，NT$19,950；100ml，NT$36,300。

Guerlain嬌蘭

嬌蘭推出升級「皇家蜂王乳蜂蜜修護乳霜系列」，以「動態黑蜂修護科技」協同微分子玻尿酸、撫紋促彈六胜肽，打造全新黑白2款乳霜，如同蜂蜜擬真繃帶，擁有極佳的抗老功效。「蜂蜜白霜」可即刻修護嫩亮，改善泛紅、暗沉、細紋、毛孔與脫皮問題，打造細緻嫩亮皮；而質地豐盈滋潤的「蜂蜜黑霜」則可強化回彈緊實，修護細紋、讓肌膚變得更明亮，使鬆弛肌膚回復緊緻。

▲▼ 2023最強抗老乳霜。（圖／品牌提供）

▲▼ 2023最強抗老乳霜。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜，50ml，NT$6,000；皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜，50ml，NT$6,900。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 乳霜, 新品, 盤點, Kiehl’s, 嬌蘭, Guerlain, La Prairie

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