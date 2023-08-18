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台北101鐘錶大賞祭出世界唯一作品　配最高享9%回饋太誘人

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▲▼台北101鐘錶展 。（圖／公關照）

▲寶格麗將於台北101第11屆World Masterpiece珠寶腕錶大賞展出Bulgari Monete 古幣頂級珠寶神秘懷錶。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌匯聚的台北101購物中心，宣布將於8月31日至9月6日的黃金周和9月14日至9月17日的周年慶期間，舉辦第11屆World Masterpiece珠寶腕錶大賞，將在兩個階段共20場鑑賞會中讓鐘錶愛好者近距離欣賞珍罕之作，並打造「101錶聚」讓藏家以錶會友、相互交流，第一階段黃金周鑑賞會400名額已近9成滿，更誘人的是珠寶腕錶消費最高享9%回饋，8/31至9/6黃金周為中信卡友獨享，9/7至10/10周年慶開放全信用卡卡友購物回饋。

▲▼台北101鐘錶展 。（圖／公關照）

▲Blancpain全球唯一的Villeret卡羅素陀飛輪腕錶將現身World Masterpiece珠寶腕錶大賞。

▲▼Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Radiomir Otto Giorni 8日鍊腕錶，299,000元。

台北101主辦的第11屆World Masterpiece珠寶腕錶大賞，匯集了寶珀（BLANCPAIN）、寶璣（BREGUET）、百年靈（BREITLING）、寶格麗（BVLGARI）、GRAND SEIKO、海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）、宇舶（HUBLOT）、積家（JAEGER-LECOULTRE）、浪琴（LONGINES）、MIKIMOTO、歐米茄(OMEGA)、沛納海（PANERAI）、雷達（RADO）、SHH、SWATCH、天梭（TISSOT）以及江詩丹頓（VACHERON CONSTANTIN）等18個品牌，創新型態頂級鐘錶概念店SHH也首次帶著眾獨立製錶品牌JACOB & CO.、H. MOSER & CIE.等共襄盛舉，各品牌將祭出獨一無二或限量錶吸引目光。

▲▼台北101鐘錶展 。（圖／公關照）

▲Chaumet在台展出Pensée三色堇18K白金神秘腕錶。

近日法國珠寶品牌Chaumet在台舉辦Le Jardin de Chaumet（Chaumet的花園）頂級珠寶暨腕錶展，除了展出抽象或寫實手法詮釋的花卉植物頂級珠寶，當中還有相同主題延伸的華美神秘錶，必須旋開花朵或藤蔓葉片造型的錶蓋才會顯露時間，既是腕錶亦是手環，精巧別緻。

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關鍵字：

台北101, BVLGARI, Blancpain, Parnerai, Chaumet

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