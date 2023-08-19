小心越減越肥！營養師教「6種肥胖類型」對應瘦身法＋飲食推薦

▲營養師分析6種肥胖類型適合的減肥方式和飲食推薦。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

有些人為了減肥，盲目的少吃節食、嘗試各種瘦身餐，最後不僅沒瘦可能還越減越胖！營養師Tun就在小紅書上分享肥胖有6種類型，針對每一類型推薦適合的減肥方式和飲食建議，想要健康的瘦下來，先來搞清楚自己的肥胖類型，再「對症下藥」才能更有效的減肥成功。

＃飲食型肥胖（上半身肥胖）



這類型人通常喜歡重油重鹹、味道很重的食物，以及奶油製品和甜食，飲食沒有節制，經常邊看電視邊吃東西。

這類型人，減肥需要循序漸進，營養師建議可以在餐前吃點黃瓜、番茄等熱量低、飽腹感強的食物，或是喝一杯水，幫助減輕飢餓感；並要逐漸戒掉吃零食，尤其是洋芋片等熱量高的零食，並且要學會計算不同食物的熱量。

推薦食物：烏龍茶、番茄、黃瓜。

＃代謝型肥胖（腹部肥胖）



這類型人通常長期睡眠不足、肌肉含量偏少，有過度節食的減肥史。

這類型人要減肥，營養師建議增加優質蛋白質食物的攝取，同時加入適量的運動來增加肌肉量，雙管齊下以提高基礎代謝，時間許可的人還可以搭配每天泡腳。

推薦食物：雞蛋、牛奶、蝦類、海魚、雞胸肉、豆腐、牛肉、牛肉。

＃壓力型肥胖（腰部肥胖）



這類型人習慣用食物安撫自己，心情不好時容易吃甜食、油炸物，心情好的時候又喜歡大吃一頓，壓力大的時候又不停的吃。

壓力大會導致皮質醇升高，而皮質醇會促進脂肪堆積，是阻礙這類型人減肥的重要因素。要消滅大肚腩，不僅需要運動，最好配合正念冥想來放鬆心情，同時也要練習找到適合自己的紓壓方式。

推薦食物：綠茶、含有維生素C和維生素B的食物或保健品。

＃水腫型肥胖（下身贅肉多）



這類型人容易口渴、喝水或飲料較多，喜歡重口味食物，嘴裡發黏、舌苔白，容易拉肚子，早上起床容易眼睛浮腫等。

這類型人減肥方法，營養師推薦可嘗試瑜伽、慢跑等比較緩和的運動，幫助調節身體機能、改善體質，消除水腫。另外也要少喝飲料，多運動出汗，或是泡腳幫助排出水分，多吃利尿型食物。

推薦食物：冬瓜、西瓜、香蕉、咖啡。

＃靜脈型肥胖（腿部脂肪堆積）



區別於其他類型的肥胖，這種類型的肥胖脂肪僅堆積在腿部，主要引發的原因是下肢血液循環不暢。

這類型人推薦可以用泡沫軸滾壓按摩，每天堅持做伸展運動，且若是情況允許，可搭配每天泡腳，但要注意的是，泡腳的水要盡量超過小腿肚，以膝蓋下5cm為佳，時間盡量可泡到15～30分鐘，泡到後背或額頭輕微出汗即可。

推薦食物：羽衣甘藍、高麗菜、堅果。

＃缺乏運動型肥胖（小腹/腰部贅肉）



這類型人討厭運動、不愛活動，能坐就不站、能躺就不坐，上班型態是長期久坐伏案工作，對運動提不起興趣。

飲食和運動是減肥的兩大要素，而運動過少會導致脂肪大量堆積，這類型人想減肥，建議可從嘗試瑜伽、跑步、游泳或是健身操等有氧運動開始，找到一項自己喜歡、願意做的運動，並堅持下去。

推薦食物：牛奶、菠菜、紅豆、燕麥。