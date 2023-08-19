喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分

▲模特兒佩戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列18K金鑲鑽項鍊415,000元，耳環55,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

結實纍纍的葡萄是丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）的經典意象，最早可追溯自1918年創辦人喬治傑生與哈諾尼爾森（HARALD NIELSEN）所設計的銀雕葡萄缽，被視為新藝術運動時期的代表作，至今仍深深啟發品牌創作，轉變成適合每日配搭的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶，今年秋冬新作黃K金與純銀材質款式的葡萄更「豐饒」，數目增加顯得熱鬧，還推出髮夾款式吸睛。



▲模特兒戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列18K金鑲鑽手鍊215,000元，戒指77,000元。





▲喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列吊燈型18K金鑲鑽項鍊，62,000元。

喬治傑生將銀雕藝品上的立體葡萄裝飾重新解構，打造大小不一圓珠錯落排列的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶，當中18K金珠寶閃動炫目光彩，因為在葡萄圓珠鑲嵌美鑽，展現低調奢華感；較容易入門的純銀材質款式則於線條設計展現獨特性，以大小圓珠構成優雅弧形線條呈現手環、髮夾，充滿藝術氣息。



▲模特兒戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列純銀手鐲11,000元，戒指9,900元。



▲模特兒髮際別上喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列純銀髮夾，8,100元。

日本品牌TASAKI也有小巧可愛的圓珠設計，由設計師Melanie Georgacopoulos操刀的M/G TASAKI系列，持續探索珍珠的多樣形態，創作將大小漸變的珍珠和對稱的黃K金球體緊密交錯並排的REFLECTED珠寶，每一個K金球體都經過拋光顯得細膩光滑，猶如鏡面與圓潤珍珠相互映照，共有耳環、項鍊、戒指與手環款式。

▲M/G TASAKI系列REFLECTED耳環260,000元，戒指190,000元，手環225,000元。（圖／TASAKI提供）