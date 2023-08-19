fb ig video ETtoday search mobile

喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分

>

▲▼ Georg Jensen,Tasaki 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒佩戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列18K金鑲鑽項鍊415,000元，耳環55,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

結實纍纍的葡萄是丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）的經典意象，最早可追溯自1918年創辦人喬治傑生與哈諾尼爾森（HARALD NIELSEN）所設計的銀雕葡萄缽，被視為新藝術運動時期的代表作，至今仍深深啟發品牌創作，轉變成適合每日配搭的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶，今年秋冬新作黃K金與純銀材質款式的葡萄更「豐饒」，數目增加顯得熱鬧，還推出髮夾款式吸睛。

▲▼ Georg Jensen,Tasaki 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲模特兒戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列18K金鑲鑽手鍊215,000元，戒指77,000元。

▲▼ Georg Jensen,Tasaki 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列吊燈型18K金鑲鑽項鍊，62,000元。

 喬治傑生將銀雕藝品上的立體葡萄裝飾重新解構，打造大小不一圓珠錯落排列的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶，當中18K金珠寶閃動炫目光彩，因為在葡萄圓珠鑲嵌美鑽，展現低調奢華感；較容易入門的純銀材質款式則於線條設計展現獨特性，以大小圓珠構成優雅弧形線條呈現手環、髮夾，充滿藝術氣息。

▲▼ Georg Jensen,Tasaki 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲模特兒戴喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列純銀手鐲11,000元，戒指9,900元。

▲▼ Georg Jensen,Tasaki 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲模特兒髮際別上喬治傑生MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列純銀髮夾，8,100元。

日本品牌TASAKI也有小巧可愛的圓珠設計，由設計師Melanie Georgacopoulos操刀的M/G TASAKI系列，持續探索珍珠的多樣形態，創作將大小漸變的珍珠和對稱的黃K金球體緊密交錯並排的REFLECTED珠寶，每一個K金球體都經過拋光顯得細膩光滑，猶如鏡面與圓潤珍珠相互映照，共有耳環、項鍊、戒指與手環款式。

▲▼ Georg Jensen,Tasaki 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲M/G TASAKI系列REFLECTED耳環260,000元，戒指190,000元，手環225,000元。（圖／TASAKI提供）

►買不到的珠寶更想要！　Boucheron實驗性設計大膽玩材質

►李銘順自爆私下接近「寶哥」懶蟲打扮　不敢替老婆挑珠寶

關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, TASAKI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

台北101鐘錶大賞祭出世界唯一作品　配最高享9%回饋太誘人

台北101鐘錶大賞祭出世界唯一作品　配最高享9%回饋太誘人

李銘順自爆私下接近「寶哥」懶蟲打扮　不敢替老婆挑珠寶

李銘順自爆私下接近「寶哥」懶蟲打扮　不敢替老婆挑珠寶

亮・珠寶／Karencici大露美背與男友相擁　同戴Tiffany鎖住彼此

亮・珠寶／Karencici大露美背與男友相擁　同戴Tiffany鎖住彼此

風・Luxury／帝舵對錶4尺寸任選　寶格麗七夕限定款招搖時髦綠 買不到的珠寶更想要！　Boucheron實驗性設計大膽玩材質 Seiko海龜、相撲、武士殼型盡出　經典錶換波浪面號召愛海洋 陳庭妮當卡地亞新娘不貪5億藍鑽珠寶　原因是「我要喝酒呢！」 七夕送寶格麗雲朵包寵她　LV掛上愛心小包示愛 林俊傑喝咖啡亮300萬　卡地亞經典錶與手環戴好帶滿 張艾嘉準媳婦是愛馬仕、Dior欽點超模　曾進全球Top 50名模排行榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面