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星冰樂才排第二！營養師曝「星巴克飲料熱量排行榜」

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▲▼營養師曝「星巴克飲料熱量排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲星冰樂的含糖量不容小覷。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是星巴克控嗎？一天沒來個一杯就全身不對勁，營養師程涵宇分享星巴克飲料熱量排行榜，第一名不是星冰樂，熱量居然和一個便當不相上下，快看看你愛的飲料上榜沒？

#第1名 經典巧克力（熱)）熱量885Kcal/糖92g

濃醇的巧克力和上面的鮮奶油完美融合真很順口又美味，甜到心裡撫慰壞情緒，但是這杯的熱量根本比一個排骨便當的熱量還高，需要特別留意。

#第2名 焦糖可可碎片星冰樂（冰)）熱量783Kcal/糖128g

焦糖可可碎片星冰樂的含糖量最高，焦糖風味冰沙加入可可碎片，再淋上焦糖醬，多層次風味是螞蟻人的最愛。

#第3名 薄荷風味摩卡（熱）熱量776Kcal/糖113g

這杯是由濃縮咖啡和巧克力醬為基底的摩卡咖啡，再加入薄荷糖漿調味，別有一番風味，但是要留意巧克力醬和薄荷糖漿的含糖量真的是不低，還是偶爾喝就好。

#第4名 黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂（冰）

熱量747Kcal/糖123g

#第5名 抹茶奶霜星冰樂（冰）

熱量735Kcal/糖125g

#第6名 白巧克力咖啡那堤（熱）

熱量728Kcal/糖89g

#第7名 摩卡（熱）

熱量710Kcal/糖76g

#第8名 福吉茶那堤（熱）

熱量656Kcal/糖83g

#第9名 紅絲絨風味燕麥奶那堤（熱）

熱量630Kcal/糖64g）

第10名 摩卡可可碎片星冰樂（冰）

熱量620Kcal/糖111g

第11名焦糖咖啡星冰樂（冰）

熱量615Kcal/糖78g

第12名 紅絲絨風味燕麥奶星冰樂（冰）

熱量592Kcal/糖84g

▲▼營養師曝「星巴克飲料熱量排行榜」 。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

綜觀以上熱量表，如果還是想喝，營養師程涵宇也傳授大家以下3個小技巧，教你熱量、糖量都減半。

✔去鮮奶油

鮮奶油就是油，所以一湯匙的鮮奶油相當於吃下一湯匙的油，不加鮮奶油大約可以少掉10g＋油脂，直接減掉100Kcal的熱量。

✔減糖
減糖或是不加糖漿，減熱量更健康。

✔點中杯就好

以一杯特大杯經典巧克力熱量來看，要持續跑步2小時以上才能消耗，不如點中杯就好，減少吃進的熱量，解解嘴饞就可以。
 

關鍵字：

星巴克, 飲料, 熱量

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