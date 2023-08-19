再也不怕歲月痕跡！三款「神級乳霜」逆齡超給力　滋潤也能無油夠厲害

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然是夏季，但現代人長時間待在冷氣房，肌膚缺水嚴重，細紋就很容易出現，因此，抗老這件事情也是時刻需要，以下就盤點多款厲害的抗老乳霜，不管是乾性肌膚還是油性肌膚，都該試試。

＃LA PRAIRIE萊珀妮 魚子美顏乳霜，50ml、售價19950元

頂級瑞士保養品牌LA PRAIRIE從35年前就從高級的「海中黑鑽」魚子中，找到極致珍稀抗老成分魚子精華，不僅親水、親油，也能快速滲透進肌膚底層；魚子美顏乳霜歷經25年，一直都深受貴婦喜愛，甚至成為不可缺少的亮膚神器，最近更是進行全面更新，透過魚子微米激萃搭配魚子精萃複方，讓肌膚能夠重新啟動抗老機制，提高正能量的循環，重現緊緻豐潤，讓每位女性再也無懼歲月，活出自信美麗。

＃雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜，50ml、售價21500元

雅詩蘭黛不只是小棕瓶廣為人知，其頂級的白金系列更是集高效科研於一身，2023年受邀出席世界皮膚科醫學大會，分享獨家專利SIRTIVITY-LP長壽肌因逆齡科技，獲得許多業界人士的關注；其中，擁有此科技搭配黑鑽松露精萃全部灌注在這瓶奇蹟霜，全方位深入老化根源，進行零死角提升彈力澎潤，重現年輕細緻好膚況。

＃Kiehl’s 超進化無油抗老果凍霜，50ml、售價2800元

不只是乾性肌膚能夠無痛抗老，油性肌膚也可以，從藥房起家的Kiehl’s就推出完全無油的果凍霜，獨特的技術打造細緻柔潤質地，補水保濕又不會過度滋潤，完全不用擔心帶給肌膚過度負擔，同時又能夠做到完美的封存效果，尤其是台灣夏季天氣比較炎熱，這款果凍霜更是任何膚質都可以使用，塗抹瞬間完全上癮。