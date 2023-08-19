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簡直裝置藝術！超美扇子擴香、書卡香氛，七夕曖昧氣氛就靠它

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記者李薇／台北報導

自從脫開口罩之後，嗅覺佔據了重要的位置，想要居家擁有好聞的氣味，遠離惡臭，擴香單品相當關鍵，以下就盤點多款別具特色的擴香設計，放在家裡簡直藝術品，立刻時髦度大增。

＃N senses 情境擴香書，三本一組、售價2160元

▲N senses,SHANG XIA,OHSCENT,擴香瓶,香氛,居家。（圖／記者李薇攝）

從設計與居家生活為出發，N senses推出獨特的情境擴香書，類似硬卡紙設計的單品中央由蠟塊、蜂蠟、香氛油製作，展開之後可以持續持香14天，獨特淡雅的香氣，搭配宛如清水模質感的灰階簡約書卡，放在家裡就像是裝置藝術一樣，同時又可以散發迷人氣息，相當特別，送人也很有質感。

＃SHANG XIA 七夕情人節精油香氛擴香禮盒，售價3800元

▲N senses,SHANG XIA,OHSCENT,擴香瓶,香氛,居家。（圖／記者李薇攝）

延續常見的擴香瓶與擴香枝設計，打開禮盒的瞬間更利用皺摺帶出摺扇的感覺，可以直接放在家裡當作裝飾，搭配擴香組合就能變成一幅畫，選用來自法國南部的天然精油成份，打造出具有品味的香氛結構，展現東方餘韻同時又別具藝術質感。

＃OHSCENT 精緻車上香氛表情款系列－貓咪／狗狗，售價1790元

▲N senses,SHANG XIA,OHSCENT,擴香瓶,香氛,居家。（圖／記者李薇攝）

夏季車內悶熱的氣息讓人受不了？OHSCENT超可愛的貓咪、狗狗擴香，顛覆你對於車香的想像，可愛又迷人的金色外型，質感立刻大升級，同時又有多款香氣可以選擇，像是森林、柑橘都是很適合夏天的清爽氣息，絕對要入手。

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關鍵字：

N senses, SHANG XIA, OHSCENT, 擴香瓶, 香氛, 居家

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