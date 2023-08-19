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七夕激吻不掉色！超厲害持久唇色維持整天完美妝容

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記者李薇／台北報導

持久的唇色可以減少在外面補妝的麻煩，至少可以延續長久的妝容不斷電，尤其是七夕這種時間最需要維持一整天的完美，不想在愛人面前落漆，以下就盤點多款超持久唇色，約會前先準備好。

＃迪奧 超完美持久唇膏，售價1500元

▲迪奧,YSL,媚比琳,唇膏,持色唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

迪奧藍星唇膏向來是經典中的經典，這次變成黑色霧面包裝，中央也配有藤格紋設計，相當精緻奢華，持久唇膏系列以霧面妝感為主，可以打造極致俐落的妝效，全新7個顏色搭配官網熱銷1色，純慾奶茶色、性感玫瑰紅色通通都有，滿足女孩玩色的心，重點是乳霜質地用起來不反乾，當然一抹秒愛上。 

＃YSL 奢華緞面絲絨唇膏 #21，售價1550元

▲YSL,3INA,OFRA,唇彩,彩妝,試開箱,。（圖／品牌提供）

YSL向來可以說是「美唇製造機」，每次情人節男友總要擠滿櫃位，就是為了搶到限量唇色，今年以性感斑馬圖紋做為設計，夜晚還會發出光芒，奢華緞面絲絨唇膏有如絨質布料般，一抹絲滑飽和，重點是具有角度的唇膏管身，描繪唇形超級方便。現在只要於七夕期間購買2支夜惑熾愛限定版，就可以拿到限定提袋以及限定迷你唇膏收納包。

＃媚比琳 超持久霧感液態唇膏，售價410元

▲迪奧,YSL,媚比琳,唇膏,持色唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

這款上市就轟動的液態唇膏，不僅有飽和的顯色度，在雙唇成膜的效果也非常好，稍微吃東西依然可以留下好氣色，這次再度推出全新蜜桃色，擦上瞬間變成男友眼中最嫩水蜜桃，讓人好想要親一口，展現出輕甜可愛的氛圍。

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關鍵字：

迪奧, YSL, 媚比琳, 唇膏, 持色唇膏, 彩妝

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