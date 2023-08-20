七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務，幫你傳達愛意

▲品牌推出七夕情人節消費滿額免費包裝。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

七夕情人節倒數計時，不少香氛品牌都推出情人節專屬限定包裝服務，以精緻包裝搭配香氛傳達出甜蜜的香氣，讓這份禮物成為一段獨特幸福回憶。

有什麼比新鮮花朵更讓另一半驚喜？Jo Malone推出限量情人節香氛愛情花盒包裝服務，8/9~8/22期間內單筆滿萬並含任一款100ml香水就能免費預訂，幫你將心意溫柔傳達到對方心中。

不只如此，品牌也祭出情人節限定香氛故事盒，延續英式浪漫又帶點趣味的風格，將充滿飽和色彩的俏皮玫瑰插畫透過紙雕設計體現在禮盒內，不論線下專櫃或線上官網，購買單筆滿6,000元並含任一100ml常態款香水，即享限量香氛故事盒包裝服務。

嬌蘭官網推出一系列的花草水語的優惠好禮及獨家客製服務，買任一花草水語香氛就贈送粉嫩的嬌蘭香氛領巾、任買二件花草水語香氛，即贈限定版藤編包與皇家蜂王乳頭皮修護精華 5ml。

官網家販售花草水語 明星香調精巧禮盒，優雅的白色盒身，收入五款經典熱銷香氣，打開的瞬間就能感覺到幸福。此外，官網更提供獨家的香水、紅寶之吻唇膏刻字及法式禮盒包裝服務，甚至還有卡片客製服務，將想傳達的戀人絮語印製在精緻的心意小卡中，直接寄給你的另一半。

迪奧也同步推出七夕限量包裝服務，不論是專櫃獨有的「愛戀花語限量包裝服務」或官網限定的「2023熱戀紅官網限定包裝」，都能在七夕時刻，為你包裝專屬選品，將情意送達摯愛心裡 。