fb ig video ETtoday search mobile

七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務，幫你傳達愛意

>

▲▼七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務。（圖/品牌提供）

▲品牌推出七夕情人節消費滿額免費包裝。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

七夕情人節倒數計時，不少香氛品牌都推出情人節專屬限定包裝服務，以精緻包裝搭配香氛傳達出甜蜜的香氣，讓這份禮物成為一段獨特幸福回憶。

有什麼比新鮮花朵更讓另一半驚喜？Jo Malone推出限量情人節香氛愛情花盒包裝服務，8/9~8/22期間內單筆滿萬並含任一款100ml香水就能免費預訂，幫你將心意溫柔傳達到對方心中。

▲▼七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務。（圖/品牌提供）

不只如此，品牌也祭出情人節限定香氛故事盒，延續英式浪漫又帶點趣味的風格，將充滿飽和色彩的俏皮玫瑰插畫透過紙雕設計體現在禮盒內，不論線下專櫃或線上官網，購買單筆滿6,000元並含任一100ml常態款香水，即享限量香氛故事盒包裝服務。

▲▼七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務。（圖/品牌提供）

嬌蘭官網推出一系列的花草水語的優惠好禮及獨家客製服務，買任一花草水語香氛就贈送粉嫩的嬌蘭香氛領巾、任買二件花草水語香氛，即贈限定版藤編包與皇家蜂王乳頭皮修護精華 5ml。

▲▼七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務。（圖/品牌提供）

官網家販售花草水語 明星香調精巧禮盒，優雅的白色盒身，收入五款經典熱銷香氣，打開的瞬間就能感覺到幸福。此外，官網更提供獨家的香水、紅寶之吻唇膏刻字及法式禮盒包裝服務，甚至還有卡片客製服務，將想傳達的戀人絮語印製在精緻的心意小卡中，直接寄給你的另一半。

▲▼七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務。（圖/品牌提供）

迪奧也同步推出七夕限量包裝服務，不論是專櫃獨有的「愛戀花語限量包裝服務」或官網限定的「2023熱戀紅官網限定包裝」，都能在七夕時刻，為你包裝專屬選品，將情意送達摯愛心裡 。

關鍵字：

七夕, 情人節, 包裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到蝴蝶還是人臉？　神準心理測驗分析你的內外在差別

第一眼看到蝴蝶還是人臉？　神準心理測驗分析你的內外在差別

七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務，幫你傳達愛意

七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務，幫你傳達愛意

星冰樂才排第二！營養師曝「星巴克飲料熱量排行榜」

星冰樂才排第二！營養師曝「星巴克飲料熱量排行榜」

宮崎駿《蒼鷺與少年》台灣10／6上映　最新14張劇照釋出不藏了 常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物 爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞 單身女最愛男友職業「工程師」蟬聯奪冠！男性則最愛肉感小護士更可愛 《驅魔麵館2》金世正私服穿搭技巧公開！初次約會好感度激增 林俊傑喝咖啡亮300萬　卡地亞經典錶與手環戴好帶滿 七夕激吻不掉色！超厲害持久唇色維持整天完美妝容

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面