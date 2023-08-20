常壓力大？營養師曝9種「紓壓食物」　幫你放鬆、抗焦慮

▲營養師分醒9種能幫助調節情緒、紓緩壓力的食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活忙碌，不少人常感到壓力大，要注意壓力不僅會影響睡眠、使人感到沒精神外，甚至會影響到身體健康。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了9種對於情緒調節、抗焦慮與憂鬱有幫助的「抗壓食物」，下次感到壓力大的時候，可以試試這些食物，或許能幫你放鬆舒緩一點。

＃抹茶



抹茶含有L-茶胺酸，研究顯示，可以降低壓力指標（唾液中alpha-amylase）的濃度

＃大蒜



大蒜中的硫化物，經動物實驗發現，可能與紓緩壓力有關。

＃魚類（鮭魚、鮪魚）



像是鮭魚、鮪魚等油性魚、深海魚，富含Omega-3脂肪酸，除了與心血管疾病預防有關，也與抗焦慮及憂鬱有關。

＃優格、優酪乳



發酵食品富含益生菌，與腸道健康息息相關，而腸道健康透過「腦腸軸」又可以直接影響到情緒。

＃洋甘菊茶



洋甘菊茶富含芹菜素，芹菜素是一種類黃酮類，具有抗氧化的作用，研究顯示與改善睡眠以及壓力調適有關。

＃堅果



堅果富含Omega-3脂肪酸、維生素E以及礦物質鋅，與健康息息相關。

＃內臟類食物



內臟類食物富含維生素B群，而維生素B群與多巴胺、5羫色胺酸等神經傳遞物質生成有關，也與情緒調節有關。若是平常肉吃太少的人，也可以適當補充B群。

＃貝類海鮮



像是蛤蜊、牡蠣等貝類富含牛磺酸，與神經傳遞物質多巴胺生成有關，進而幫助情緒調節；而其中的礦物質鋅，也與情緒調節有關。

＃雞蛋



雞蛋除了富含蛋白質，其中膽鹼含量也很高，與腦部發育有關，可以幫助調節情緒。

營養師也提醒，壓力與生活作息、環境都有關係，飲食只是其中一小部分，如果常常感到壓力大，還是要找到根本原因，適當紓緩壓力、放鬆情緒為佳。