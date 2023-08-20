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會用精油天然又健康！失眠、呼吸緊繃都可以舒緩超百搭

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▲Juerlique,Aesop,茱莉蔻,精油,香氛,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導

精油透過植物精純的淬煉，可以用在生活中的任何地方，以下就盤點多款精油可以使用的時刻，透過植物的香氣與能量，能夠讓身體放鬆舒壓，同時又很天然安心。

1.舒緩呼吸

有時候遇到呼吸緊繃或是臉部肌膚想要保養前，不妨可以先一碗熱水，裡面倒進幾滴想要的精油，比如茶樹與薄荷就是可以放鬆呼吸道的組合，然後拿來運用蒸氣蒸臉，呼吸進熱空氣，能夠讓緊繃的氣管得以舒緩，臉部肌膚毛孔張開，呼吸會更順暢，後續保養吸收也會更好。

▲Juerlique,Aesop,茱莉蔻,精油,香氛,。（圖／品牌提供）

2.泡澡放鬆

很多人都會有失眠的問題，多半都是因為身體跟腦部的勞累不成正比，腦子停不下來，建議可以在睡前使用泡澡放鬆身心，透過熱水的蒸氣加持讓身體血液循環，搭配比如薰衣草的精油混合浴鹽，能夠讓整個緊繃神經都變鬆，幫助後續更好睡。

3.空間噴霧

針對不好的空氣味道，尤其是廁所或是廚房等位置，建議可以使用酒精滴入想要的精油，打造出簡約實用的空間噴霧，像是柑橘調的精油就有提振精神與活力的功能，自然噴霧也可以避免多餘的化學成分吸入。

【推薦單品】

＃Juerlique 恬靜舒眠複方精油，10ml、售價1150元

▲Juerlique,Aesop,茱莉蔻,精油,香氛,。（圖／品牌提供）

精油初學者非常適合可以選用這種已經調配好的複方精油，只要與基底油混合使用，就可以拿來護膚或是按摩，像是泡澡、枕頭噴霧，都是很好可以讓人整個身心舒壓的好物，重點是嚴選天然契作的植物：塔斯馬尼亞薰衣草、澳洲柑橘、羅馬洋甘菊等配方，使用起來更為安心。

＃Aesop 天竺葵潤體精油，100ml、售價1050元

▲Juerlique,Aesop,茱莉蔻,精油,香氛,。（圖／品牌提供）

如果想要直接用調配好的精油保養，Aesop的天竺葵潤體精油會是不錯的選擇，一瓶就可以簡單拿來按摩全身，不僅可以滋潤肌膚乾燥問題，還可以透過天然的香氣，達到心情愉悅效果，連香氛新手也能馬上上手。

＃茱莉蔻 乳香精油，10ml、售價2200元

▲Juerlique,Aesop,茱莉蔻,精油,香氛,。（圖／品牌提供）

被譽為是「精油之王」的乳香精油，擁有很大的抗老能量，因為是單方淬煉的精純成分，所以濃度極高，建議可以搭配基底油來使用，以3滴加上10ml的基底油，均勻調和後就可以用來按摩身體，臉部也可以按照比例減少，對於緊緻澎潤膚況相當有感。

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關鍵字：

Juerlique, Aesop, 茱莉蔻, 精油, 香氛

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