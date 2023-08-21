星．變美／伊能靜傳授「美胸簡單5招」，讓穿衣體態變更好

▲伊能靜保養美胸有一套。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜日前在《小紅書》分享美胸按摩步驟，引來上萬網友按讚收藏，她分享自己熱愛油保養，對於胸部的護理也是用油，她說胸部的緊緻會影響穿衣服的體態，而在按摩胸部的同時也能幫助觸診身體，能及早發現是否有硬塊或是結節，女生把胸部護理好，更是愛自己的方式。

在2005年推出的美容書中，伊能靜就曾大談「油保養」的重要性，除了臉之外，身體肌膚也不例外，日前她就分享自己的美胸按摩手法，引來上萬網友收藏。

她提到對女生來說，胸部絕不是羞恥或是炫耀的話題，她分享洗澡後塗完身體油後，接著會使用緊緻按摩油，在按摩同時也為自己觸診，從小她就發育比較豐滿，但在生完兒子後，她更關注自己胸部的健康和美觀。

也因為自己的堅持，即便現在已邁入55歲，不管是胸型、健康、膚色都是自己想要的標準，她簡單分享自己美胸的簡單步驟如下：

#1.抹油之後從腋下往裡推，這時候可以順便觸診自己的身體



#2.接著從脖子處往下推，幫助自己淋巴代謝功能



#3.用手掌捧住胸部，稍微用一點點力道往上推



#4.接下來從兩側往中間推



#5.最後以雙手以虎口集中停一下

最後她也和女生們喊話，這個世界是有能量的，當你把自己照顧好，就會變得溫柔坦然，若沒把自己照顧好，就很容易被脆弱感支配，油是由大地萃取，而大地是能給我們能量的。