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星巴克8／21起連續兩天「全品項二杯6折」　星冰樂也有優惠！

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克七夕推出兩杯六折優惠。（圖／翻攝星巴克官網、各業者、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

為慶祝七夕情人節，星巴克今（8／21）起連續兩天推出優惠，祭出難得的「全品項」，包括星冰樂、氮氣咖啡全數在列，且優惠門市數量也大開，風景區門市也能享優惠喔，另伯朗咖啡的周一會員日，以及路易莎上午限定時段也有第二杯半價。

星巴克從8／21起至8／22一共兩天，準備邀大家一起過七夕，活動期間消費者至店購買兩杯大杯相同容量風味、冰熱一致的飲料，可享兩杯6折優惠，等同只差買1送1一點點，且本次活動限制變少，全系列飲品包括星冰樂等都在優惠之列，僅不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，且只要大杯就能享優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

而且整日不限時段，開店就能買，另外能享優惠的門市大幅增加，包括一般風景區門市、百貨門市都能划算買，僅不適於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務提供而已。

而路易莎與星巴克時間剛好錯開，自8／14至8／30首次祭出好友分享日，全門市每周一、二、三上午11點前全飲品第二杯半價，不含手沖及超越精品咖啡。且8、9月全新推出「哥倫比亞 白朗峰 紫卡杜拉 薇拉水洗」，口感具有百香果、芒果汁與金鑽鳳梨味，質地飽滿、果香香甜多汁，原價140元，出示黑卡享優惠價105元。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，針對8月份周一8／21、8／28，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克兩杯六折, 星巴克, 優惠, 伯朗

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