Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡

▲Jennie全套Sandy Liang新裝露纖腰，開心自拍。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK近日在紐約開唱，成員Jennie趁零星的空閒時間，造訪了華裔時尚設計師Sandy Liang位於紐約的專賣店，她換穿短版黑色上衣搭配黑色制服裙，大方露出纖腰，努力維持的馬甲線也清晰可見，她開心對著鏡子自拍，在IG寫下「Sandy’s」，足見她對此新興品牌的喜愛。





▲Jennie俏皮的翹腳pose，秀出Sandy Liang招牌的瑪莉珍鞋。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

2014年創立品牌的Sandy Liang是在紐約皇后區出生長大的華裔，她集懷舊與少女心於一身的設計風格，讓BLACKPINK成員Jennie、超模Bella Hadid到流行樂歌手亞莉安娜（Ariana Grande）都成為忠實擁護者，曾入圍CFDA年度設計師獎項。Jennie在忙碌的紐約行中，特別到專賣店試裝，擺出俏皮的翹腳pose也同時秀出Sandy Liang的代表作—瑪莉珍鞋。





▲Jennie穿Sandy Liang灰色背心搭工裝褲，配香奈兒包與BOY·FRIEND腕錶。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

而身為香奈兒（CHANEL）大使，Jennie的行頭少不了香奈兒的包包等配件，美國行隨身佩戴的是香奈兒近50萬元的BOY·FRIEND 18K BEIGE米色金腕錶，其獨特的八角形錶殼靈感源自N°5香水瓶蓋和巴黎珠寶殿堂芳登廣場，俐落線條與中性風格相當百搭，成為Jennie近日不離身的重點裝飾。







▲Jennie戴的香奈兒BOY·FRIEND 18K BEIGE米色金腕錶，496,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）