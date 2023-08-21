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Kendall Jenner才能駕馭GUCCI透視裝！薄紗包住真人版芭比身材超性感

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記者鮑璿安／外電報導

美國名人、時裝模特兒坎達兒珍娜（Kendall Jenner）的私服穿著一直能引領風潮，最近她以GUCCI 透視裙現身派對，幾乎只有薄紗包裹體態的性感造型，完全是火辣天花板，更被封為是真人版芭比。

▲▼kendall jenner 。（圖／CFP）

▲kendall jenner 。（圖／翻攝自kendall jennerIG）

▲kendall jenner 。（圖／翻攝自kendall jennerIG）

▲Kendall Jenner 穿上了GUCCI最新2023秋冬系列透視裙裝 。（圖／CFP、翻攝自Kendall Jenner IG）

Kendall Jenner是各大精品伸展台上的熟面孔，這次為出席她個人龍舌蘭酒品牌818 Tequila派對，Kendall Jenner穿上了GUCCI最新2023秋冬系列透視裙裝，這套在秀上就極為矚目的造型，終於搬進現實生活，以輕薄至極的裸色薄紗纏繞肌膚，斜肩、抓皺質地將她曼妙體態勾勒得很徹底，若隱若現的內著更增添性感氣息。Kendall Jenner搭配上品牌裸粉網布水晶鞋、腋下包，將造型刻畫出屬於自己的率性風格。

▲▼Met Gala 。（圖／CFP）

▲坎達爾珍娜換上1994年春夏系列的CHANEL透視裙 。（圖／CFP）

Kendall Jenner這身「全裸時尚」也非首次嘗試，今年Met Gala紅毯的After-Party上，她換上1994年春夏系列的CHANEL作品，短裙被以透視反光材質設計，像是包裹了一層液體，時隔近30個年頭被坎達爾珍娜重新演繹也毫不過時，可見Karl Lagerfeld的設計功力有多超前。而背心與外褲搶眼的兩截式構造讓人難以忽視，彰顯了完美的超模體態，果然一出街就成為鎂光燈焦點。

關鍵字：

Kendall jenner, GUCCI

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