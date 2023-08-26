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星二代最愛她！廖思惟曬包品味不輸媽媽孫芸芸　私下精品包收藏公開

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文／美人圈

台灣「最美星二代」有誰？孫芸芸寶貝愛女「廖思惟Trinity」肯定名列其中。承襲媽媽的好基因，廖思惟白皙皮膚配上圓滾滾大眼睛和逆天長腿，加上舉手投足都散發出名媛的優雅氣質，美到可以原地出道。但意外的是，作為微風幫名媛的一員，廖思惟不僅生活低調、從不炒作，甚至鮮少出現在大眾視野前，是星二代圈中的一股清流。當然，廖思惟的時尚品味也頗受好評，尤其是她的挑包功力，完全不輸給孫芸芸！今番也直接揭開廖思惟私下的精品包收藏，看看哪一款是你的菜。

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸寶貝愛女「廖思惟Trinity」被不少網友封為台灣最美星二代！（圖／IG@trinityliao）

星二代廖思惟精品包收藏

1.Prada Moon軟墊納帕軟皮手袋

Prada Moon手袋採用觸感極佳、柔軟的納帕軟皮製成，低調全黑配色簡約又散發個性。包款最大特色就是中央宛如皮帶的磁扣開合設計，搭配辨識度滿分的三角形標誌以及可拆式皮革鑰匙圈裝點，整體細節滿載，呈現出豐富質感，不論是手拿、斜背或是肩背都很有態度。

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲Prada Moon軟墊納帕軟皮手袋，NT$80,000。（圖／IG＠trinityliao、Prada）

2.CHANEL 22 

CHANEL 22流浪包自從2022年推出至今依舊榮登女孩們心中的夢幻包首選！簡約實用的外型加上結合品牌各種經典元素菱格紋縫線、皮穿鍊設計、雙C圓形金屬吊牌等，讓原本慵懶休閒的包款更添奢華風采，各種不同風格服裝搭配都無違和，難怪深得廖思惟喜愛。

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲CHANEL 22，NT$199,100。（圖／IG＠trinityliao、CHANEL）

3.Saint Laurent LE 5 À 7腋下包

BLACKPINK Rosé、廖思惟都瘋狂帶貨的Saint Laurent LE 5 À 7腋下包可以說是櫃上熱銷No.1的款式，方正俐落的包身輪廓，搭載中間YSL金屬釦飾，黑金色撞出高貴氣息，加上本身可調式的肩帶設計，亞洲嬌小女孩背也不會覺得腋下卡卡不舒服，包櫃收一咖絕不後悔。

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲Saint Laurent LE 5 À 7腋下包，NT$75,050。（圖／Saint Laurent、IG＠trinityliao）

4.BVLGARI SERPENTI FOREVER 斜揹包

相當考驗搭配技巧的正紅配色SERPENTI FOREVER斜揹包也完美被廖思惟撐出不一樣的味道！這款包可以說是BVLGARI很入門的經典款之一，以Amaranth Garnet紅色納帕軟面皮搭配Pink Spinel洋紅色納帕軟面皮襯裡呈現，新式金色黃銅Serpenti蛇頭扣環可以說是造型的點睛之筆，蛇頭中央飾以紅色紅玉髓小鱗片，蛇眼則鑲飾紅色琺瑯，再加上粗獷個性的鍊帶加持，相當具有型格。

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲BVLGARI SERPENTI FOREVER 斜揹包，NT$104,700。（圖／BVLGARI、IG＠trinityliao）

5.HERMÈS Kelly To Go 

年紀輕輕就擁有屬於自己的HERMÈS實在太令人羨慕啦！而廖思惟上身的這款Kelly To Go作為經典Kelly凱莉包的延伸，除了保留原包款典雅的金屬鎖扣，細長包身俐落率性，且內容量大小也很適中，可以放得下手機、小短夾，配以可拆卸式背帶滿足多種造型變換，只能說廖思惟真的太有眼光。

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲HERMÈS Kelly To Go ，價格店洽。（圖／IG＠trinityliao、Lyst）

6.Burberry TB斜背包

這款帆布包面搭載牛皮飾邊的Burberry TB斜背包完美於休閒與正式之間取得絕妙平衡！Burberry標誌的TB金屬扣飾既彰顯身分又讓包款更具奢華感，加上強調大容量實用性功能設計，日常或是上班出門背都很時髦。

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲Burberry TB斜背包，NT$65,000。（圖／IG＠trinityliao、Burberry）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 廖思惟, 精品

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