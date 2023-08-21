查理橄欖球斜背包、印花化妝包太Q！LeSportsac x PEANUTS聯名必收款揭曉

記者鮑璿安／綜合報導

1950年代起連載的經典漫畫作品《花生漫畫》（PEANUTS）中的討喜角色「史努比」受到多個世代族群喜愛，連美國輕量配件包包品牌LeSportsac也即將再次攜手獻上聯名系列，搶先公開可愛的復古印花單肩包、查理橄欖球造型斜背包等設計細節，必收款式一次揭曉！

▲LeSportsac x PEANUTS聯名系列9／4開賣，包含旅行袋、托特包、化妝包等共計36款 。（圖／品牌提供）

▲查理橄欖球造型斜背包 。（圖／品牌提供）

▲化妝包 。（圖／品牌提供）

這次聯名品項相當廣泛，包含旅行袋、托特包、化妝包等共計36款，分為2大印花種類，《PEANUTS夥伴大集合》集結角色胡士托、查理布朗、露西與佩蒂等家族成員共同於藍色布面上亮相；《PEANUTS友誼萬歲》則是查理布朗與史努比為主角，復古漫畫風格開啟一段童趣對話，點綴於實用的化妝包、手機袋上。想入手搞怪款式的民眾，也別錯過查理橄欖球造型斜背包，甚至是查理布朗穿著的鋸齒衣服為靈感所設計的單肩包和托特包，都是這次聯名的亮點所在。

▲吳卓源推薦鞋款作為七夕情人節禮物。（圖／品牌提供）

▲Suede鞋款。（圖／品牌提供）

同時，PUMA旗下SELECT系列首度攜手美國街頭潮流品牌RIPNDIP，以招牌中指貓（Lord Nermal）為主角打造聯名新品，系列特別將中指貓Nermal變身為PUMA貓呈現街頭風格，涵蓋多款服飾、鞋款與潮流配件，主推Suede及Slipstream系列鞋款，以高質感麂皮打造，鞋舌也加入聯名圖樣，內側鞋底滿版印花插圖散發童趣和詼諧惡趣味的獨特設計巧思。