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6家高質感服飾品牌小資女激推　魏如昀RETEM03、STUDIO DOE先珍藏

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文／美人圈

雖然說有不少國外品牌在藝人愛豆的帶貨下吸引大家爭相搶購，但其實台灣亦有許多高質感服飾品牌，憑藉獨一無二的風格、理念，以及親民價位擄獲女孩們的心！今番編輯就整理出6家網路聲量超高的台灣服飾品牌，還沒認識它們的朋友務必列入購物清單內。

台灣平價服飾品牌推薦

1、RETEM03

由魏如昀自創的服飾品牌RETEM03是帥妹子的最愛，寬鬆簡約的中性設計、加上推出的商品款式和配色都屬於日常百搭款，就算買一件跟男友一起共穿也很OK！平時魏如昀穿搭就大走休閒unisex的風格，且她也很擅長利用疊加搭配的方式讓造型更跳脫常規。而RETEM03每樣單品皆能透過巧妙疊穿創造出層次，每一次拿出來穿都給人截然不同的感受，這也是為何RETEM03能夠受到追捧的一大關鍵。

▲服飾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲魏如昀自創服飾品牌RETEM03。（圖／IG@retem03）

2、STUDIO DOE

由網紅始祖小安An Chen所創立的STUDIO DOE是許多仙女姊姊必逛的口袋名單！STUDIO DOE大走極簡、優雅路線，品牌以打造「毫不費力的時尚」和「高級感的日常服」為精神，推出的單品百搭耐看又舒適，於率性與柔美中取得完美平衡外，一樣單品可以不受四季限制呈現出多元搭配法。此外，STUDIO DOE亦引進不少選品，像是韓國知名設計師品牌OSOI、日本銀飾品牌LORO等，直接為你的日常穿搭帶來更豐富變化！

▲服飾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲STUDIO DOE由網紅始祖小安An Chen所創立。（圖／IG@studiodoe）

值得一提的是，STUDIO DOE日前二度於新光信義新天地A11開設期間限定DOE-OLOGY快閃店，當中不僅販售與OSOI聯名的BOAT MINI獨家限定色「Doe Blue」包款，打造的圓形衣櫥試衣間更可以親自體驗官網販售的人氣服飾品項。STUDIO DOE還找來日本銀飾品牌LORO主理人菅原美裕限定兩天親臨現場為女孩提供搭配靈感，真的務必把握機會朝聖。

3、PAZZO

PAZZO絕對是當今大學生、小資女的新寵，尤其是它們家的爆款「美圖瘦瘦褲」更是推出至今熱銷破幾十萬件，穿上去顯腿長又顯瘦，完全是小隻女孩的助攻神褲！此外，PAZZO的聯名系列也賣到翻，不管是先前與New Balance、URBAN RESEARCH，又或是找來Dizzy Dizzo蔡詩芸、楊丞琳等合作，全都成功掀起話題，加上本身品牌服飾價位大多落在百元價，更貼心針對亞洲小個子女生量身打造出符合的款式，真的很難不入坑啊！

▲服飾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲PAZZO聯名系列都是必搶。（圖／IG@pazzo）

4、MEIER.Q

相信不少上班族的衣櫃早已默默被MEIER.Q攻陷！以Create a Simple Lifestyle的時尚態度、延長衣著賞味期作為設計核心理念的MEIER.Q，不僅推出的服飾顏色多走親民好搭配的低飽和色系，簡單俐落但又能凸顯女性身形優勢的設計，更是讓它們從一眾品牌中脫穎而出，再加上不定時找來超人氣KOL合作推出聯名，完全狙擊少女們的喜好。

▲服飾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲MEIER.Q多走親民好搭配的低飽和色系。（圖／IG@meierq）

5、mouggan

mouggan是高人氣KOL大饅大力的個人品牌，品牌名又是台語「不同」的諧音，隱喻著雙胞胎姊妹的相似品味中，也有各有其獨特風格。因此，mouggan的服飾即便是常見基本款，依舊能透過設計和低彩度色調襯出每個人的特色，低調內斂又別具細節！除了女性服裝，mouggan亦打造男生也能穿的unisex款式，非常推薦情侶買起來一同交換搭配。

▲服飾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲mouggan是高人氣KOL大饅大力的個人品牌。（圖／IG@mougganofficial、IG@manjumilin）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6、YUYU ACTIVE

時下流行的甜辣風、性感運動風和千禧Y2K風，YUYU ACTIVE都能滿足你，且大膽的用色和貼合身材的剪裁回頭率爆表！YUYU ACTIVE由藝人余函彌、陳語安、陳嗣穎創立，主打的運動機能服飾打破過去對瑜伽褲、運動內衣俗氣印象，且其他像是背心、T恤等復古的版型加上專屬小Logo細節做點綴都超吸睛。YUYU ACTIVE近期也跟上芭比風潮推出多款粉色系服飾，身為IT Girl一定要收一件！

▲服飾品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲YUYU ACTIVE由藝人余函彌、陳語安、陳嗣穎創立。（圖／IG@yuyu_active）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 網拍, RETEM03, STUDIO DOE

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