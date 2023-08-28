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NewJeans、(G)I-DLE打歌都穿「低腰＋皮帶」　復古辣妹風必備大Logo

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文／美人圈

你離時尚只差一個皮帶！有沒有發現原本平凡無奇的穿搭，加上了皮帶彷彿點睛之筆，頓時多了復古和街頭感，也讓整體穿搭更有層次。如今皮帶不只為了調整腰圍，更是增加時尚感的小配件！有女團打歌都在穿的Y2K低腰皮帶、還有辣妹必備的美式復古大Logo皮帶，那麼皮帶要怎麼選？又要怎麼搭配呢？趕緊跟著編輯看下去吧。

Y2K和低腰皮帶

回顧至千禧年，以獨特美聞名的超模兼演員「戴文青木」可說是Y2K始祖，當時她的私服和在電影內的穿搭，都成為如今Y2K風格的範本。從她的穿搭我們可以得知Y2K其中一個重要元素是「低腰」，而在低腰的基礎上加入皮帶，不僅讓穿搭更具層次感，也能同時在性感中增添一絲帥氣！

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲戴文青木在《玩命2》的穿搭可說是當今Y2K風格的範本。（圖／《玩命關頭2：飆風再起》劇照）

皮帶造型攻佔女團穿搭

如今Y2K旋風盛行，在距離千禧年二十年後，融合現代的各種風格，成為新的風潮。此時的低腰皮帶是什麼樣呢？讓我們來看看韓國女團的打歌服！今年五月剛回歸的(G)I-DLE完美實踐了Y2K的腰帶時尚，可以看到幾乎是每位成員都是低腰褲／裙配上腰帶。

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲(G)I-DLE。（圖／IG@official_g_i_dle）

Y2K代表元素：蝴蝶、鮮豔的色彩、閃亮的碎鑽，在她們的服裝和腰帶上都能看到！牛仔裙上的塗鴉和疊穿腰帶，給人更強烈的街頭感，散發出濃濃的美式風格。

新人女團XG每個人都是街頭Cool Girl，將亞文化發揮得淋漓盡致，連拍照都掌握了Y2K拍法，真的是又酷又帥！可以發現她們選用的腰帶多是有金屬感的，這和她們的穿搭有關，相比於(G)I-DLE較甜美的蝴蝶、碎鑽和性感的穿搭，XG偏向較為大膽強烈的搭配，因此皮帶也選擇較酷帥的街頭風。

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲新人女團XG。（圖／IG@xgofficial）

皮帶的搭配和選擇

大Logo皮帶

帶有美式復古風的大Logo皮帶，可以參考今年爆火的義大利品牌「Diesel」，具有Y2K感的標誌和金屬元素簡單又帥氣，搭上短裙瞬間辣妹感飆升！Diesel這一年來也有不少歐美明星和時尚潮人上身，像是Dua Lipa、Kylie Jenner等時尚指標，韓國女團則是有(G)I-DLE的宋雨琦、BLACKPINK的Jisoo、Aespa的Karina等等。

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Y2K風潮下，義大利品牌Diesel再度爆紅。（圖／IG@diesel、@yuqisong.923）

復古金屬皮帶

超模Bella Hadid經常穿戴簡單設計的皮帶搭配低腰褲或低腰裙，皮帶以黑色或深咖啡色為底，上面僅有簡單的鉚釘或金屬配飾。Bella的穿搭風格為美式復古的工裝或休閒感，所以她在皮帶的選擇上，更傾向經典、簡約的款式。

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲貝拉哈蒂德的私服也常有皮帶穿搭。（圖／IG@bellahadid）

而根據皮帶上的裝飾也能帶來不同感覺，像是Twice娜璉穿的銀色鉚釘皮帶，有種搖滾酷女孩的魅力，配上短裙是又酷又辣，想想少了那條腰帶是不是會很單調呢！

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）Twice娜璉、（右）LE SSERAFIM金采源。（圖／IG@nayeonyny、@_chaechae_1）

喜歡復古風的人可以參照LE SSERAFIM金采源這種皮帶，以重複的金屬釦飾排列而成，比鉚釘面積還大同時又精緻的圖案，像是掏寶到的中古配飾，滿滿復古感！

亮色Y2K元素皮帶

前面說到Y2K的代表元素蝴蝶、鮮豔的色彩、閃亮的碎鑽、科技感等等，同時可以反映在皮帶的設計上。我們可以看到皮帶造型不再侷限於黑色或深棕色，而是多了白色、粉色、藍色等亮色系，配上Y2K流行圖案蝴蝶或是亮片等，可以是活潑可愛的千禧少女、也可以是甜美的辣妹！

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲亮色皮帶也成韓女團穿搭首選。（圖／IG@newjeans_official、@yuqisong.923）

皮帶＋低腰裙結合

從Miu Miu等各大牌，將低腰裙和皮帶的結合帶回大眾視野開始，如今有許多設計師將皮帶和低腰裙做了「綁定」。不用自己去買皮帶或思考搭配哪條皮帶，設計師直接將皮帶設計在裙子上，一方面讓裙子不會單調，增添了層次感、一方面更是把「皮帶時尚」融入日常穿搭。

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Miu Miu將皮帶＋低腰裙結合，帶起一陣熱潮。（圖／IG@miumiu）

像是Winter這套來自英國品牌Jaded London的連身裙，就直接將皮帶融合在裙子上，利用粗皮帶分隔層次，打造身材比例。

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Aespa Winter。（圖／IG@aespa_offical）

而不只是這件連身裙，Jaded London有不少短裙也直接「內建」了腰帶，跟上了低腰短裙的新時尚。

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Jaded London有許多低腰皮帶短裙單品。（圖／IG@jadedldn）

前面介紹過的Diesel則是將皮帶和短裙做了更特別的結合，一條彷彿皮帶圍成的「腰帶裙」出現！又酷又有型的設計，讓Diesel的熱度持續不斷。

▲皮帶穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Diesel把流行的皮帶直接設計成裙子造型，帶起腰帶裙時尚。（圖／IG@yimengling）

選對皮帶真的能讓整體穿搭質感更加提升！乘著這股Y2K和復古旋風，找尋你喜歡的皮帶做搭配吧！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 皮帶, 穿搭

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