日本神級微波烤箱BALMUDA The Range登台　網：終於來了！

▲被網友暱稱神級家電的BALMUDA The Range，即將引進在台開賣。（圖／翻攝BALMUDA日本官網）

記者蔡惠如／綜合報導

日本精品家電BALMUDA旗下被網友暱稱「神級」的微波烤箱The Range，近期代理商群光電子釋出即將在台開售的消息，9／4在台開放預購，訊息一出馬上就引來近千位網友按讚，表示「終於要來了」，還有不少已購入水貨的使用者也在下方推薦好用，是近期該品牌最受矚目的家電之一，看來正式推出後又要在網路上狂炸一波啦！

日本家電BALMUDA自2016年正式登台後，在台灣消費者心中深植「精品家電」標籤，之後陸續在台開賣的品項也都是顏值跟實用性均佳，即便售價不美麗，也培養出許多死忠粉絲，而旗下最知名的產品莫過於售價近萬元的「夢幻烤麵包機」The Toaster，幾乎已經成為精品廚房的標配。

現該品牌在日本銷售最熱的微波烤箱The Range，也將於9月正式登台開賣，由於該產品在網路上已經被討論許久，且許多消費者已經等不及直接去「扛」回來，The Range承襲品牌經典的美型設計，以及簡單直覺的操作方式，即便台灣未正式開賣，也已經累積不少好評，群光電子宣佈將在台開售最新款20L容量的The Range，也引發網友討論。

有網友表示「終於要來了」、「這台有夠讚，兼具實用和美貌」、「好美」、「真的是久等了」，還有民眾迫不及待地詢問詳細規格。據悉在台上市售價約在2萬元上下，代理商也會提供預購優惠，預計最快9月中就可拿到貨，想入手的民眾不妨先做一波功課吧。

而台灣公司貨跟日本水貨最大不同，在於調整至110V使用與中文介面跟說明書，並提供後續保固與維修服務，因該商品在日本已推出超過5年，台灣開賣的產品為最新的二代款，內部容量為20L，且散熱調整成上方散熱為主，內部的加熱燈管也採用隱藏式設計，更容易進行清潔。

今年4月在日本上架引起廣泛討論的Dyson「Ceramic Pop」系列，超亮眼又夢幻的配色讓人一看難忘，限量貨一上架立刻就買光，近期該系列重新在大陸、南韓兩地開賣，台灣代理商也表示該系列將於10月在台正式開賣，想入手的消費者免跑海外也買得到啦！

一項對玩色很有心得的Dyson，旗下的髮型線產品包括Supersonic、Airwrapm與Corrale，持續推出不同配色帶出產品新意，今年4月在日本推出以粉紅、橘紅、希臘綠三色組成的「Ceramic Pop」系列，讓人眼睛一亮的少女系繽紛配色，果然引發超多討論。

但全數總共僅2200台的限定數量，果然一上架就被熱烈搶購，讓許多想收藏的民眾扼腕，然而近期再傳出「Ceramic Pop」系列重新在其他市場開賣的消息，目前以大陸跟南韓市場為首發，而台灣市場也確定將在10月推出市場喔。