藏家買下1.7億香奈兒獅子項鍊大方借展　金高銀戴的珠寶同場秀

▲香奈兒Tweed de CHANEL頂級珠寶系列約171,166,000元的重量級作品Tweed Royal項鍊已蒙珍藏，收藏家大方出借在台展示。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2020年香奈兒（CHANEL）首次發表向斜紋軟呢致敬的頂級珠寶系列，今年再以此柔軟織物為題，創作色彩更繽紛、設計更立體、靈活鉸接成就完美結構，並融入純白緞帶、粉紅山茶花、湛藍夜空的彗星、金黃的太陽、散發紅色爍光的獅子等5大品牌經典符碼的Tweed de Chanel系列頂級珠寶，今起在台展出，當中身價最高、超過1.7億元的Tweed Royal項鍊已蒙珍藏，但收藏家大方出借，讓參觀者能大飽眼福。

Tweed Royal項鍊為Tweed de Chanel系列的重量級代表作，完美展現香奈兒將黃金編織轉化為如斜紋軟呢布料的精湛工藝，有趣的是最上排充滿個性的金鍊，發想自1950至60年代英國次文化泰迪男孩（Teddy Boys）的鍊條裝飾，項鍊綴滿鑽石與紅寶石，中央的獅首可拆卸轉換為胸針或項鍊墜飾，而垂墜的10.17克拉 D FL Type IIa 梨形切割鑽石，則可與同套戒指上較小尺寸的梨形切割鑽石互換搭配。





▲南韓女星金高銀日前佩戴約7,230,000元Tweed Ruban鑽石項鍊與3,984,000元耳環出席香奈兒珠寶展。





▲香奈兒Tweed Camélia領帶式項鍊鑲嵌美鑽與粉紅藍寶石，中央鑽石鏤空山茶花可取下當胸針，41,316,000元。

南韓女星金高銀日前參加香奈兒珠寶展所戴的Tweed Ruban鑽石項鍊與耳環，此次也來台展出，斜紋軟呢設計中巧妙揉入白色緞帶元素，因此呈現鑲嵌美鑽或點綴養珠的蝴蝶結吸睛；結合山茶花符碼的作品，則以白鑽與粉紅藍寶石為主色調，創作全系列唯一領帶式設計的Tweed Camélia項鍊，中央的鏤空山茶花能取下轉換成胸針佩戴。





▲Tweed Etoilé項鍊鑲嵌鑽石搭配黑瑪瑙、青金石，主石為14.71克拉枕形切割斯里蘭卡黃色藍寶石，27,150,000元。





▲靈感源自香奈兒女士位於康朋街31號寓所吊燈的Tweed Cambon項鍊，垂墜晶透的水晶。

彗星元素也深植品牌DNA，是香奈兒女士1932年唯一親手創作的首款頂級珠寶Bijoux de Diamants系列中的標誌，在當代Tweed de Chanel系列的演繹中，化為Tweed Etoilé五排式長項鍊，從14.71克拉枕形切割黃色藍寶石延伸出青金石串珠、鑽石與星星長鍊，描繪繁星點點的夜空；太陽亦成為斜紋軟呢珠寶的亮眼裝飾，推出耀眼的太陽造型胸針、靈感源自康朋街31號寓所吊燈的Tweed Cambon垂墜水晶項鍊，詮釋綻放光芒的意象。





▲香奈兒Tweed Mademoiselle戒指主鑽為約8.03克拉 D IF Type IIa橢圓形切割鑽石，48,694,000元。

▲香奈兒太陽造型的Tweed Byzance 胸針，鑲2.12克拉D IF枕形切割主鑽，16,231,000元。

不僅香奈兒珠寶從華美服飾獲得啟發，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也將高級訂製服的精緻設計轉化為永恆，正於台灣展出靈感源自1950年代流行疊襟式晚裝線條的CHEVRON MYSTÉRIEUX項鍊隱密式鑲嵌的祖母綠與白鑽線條由藍寶石勾邊，垂墜3顆分別重約31.24、12.18及12.07克拉的DFL級Type 2A梨形切割鑽石，可變出6種穿戴方式；另一款猶如高級訂製服衣領的COLLERETTE MYSTÉRIEUSE可轉換式項鍊及戒指，鑲嵌約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割鑽石以及紅寶石，扣頭隱藏於精緻的立體蝴蝶結下，配上一只隱密鑲嵌紅寶石戒指，轉換出有5種穿戴方式。





▲模特兒佩戴梵克雅寶受1950年代流行疊襟式晚裝啟發的CHEVRON MYSTÉRIEUX項鍊。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲模特兒展示梵克雅寶COLLERETTE MYSTÉRIEUSE可轉換式項鍊，以及中央可轉換成項鍊巨鑽的獨立型隱密式鑲嵌紅寶石戒指。