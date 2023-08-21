坤達忘記七夕自曝曾送地雷禮物　用天梭表形容41歲心境

記者鮑璿安／台北報導

百年瑞士鐘錶品牌TISSOT天梭表展出話題系列錶款杜魯爾、PRX及Sideral，今（21日）邀請品牌大使坤達親自演繹，恰好明22日就是七夕情人節，坤達與老婆柯佳嬿是否有規劃？他坦言雙方沒有過節習慣，但平常有看到適合對方的禮物就會買下，誇自己比老婆會製造驚喜。

▲坤達演繹「Sideral」紅色款式，風格最像現階段的自己。（圖／品牌提供）

▲坤達佩戴「PRX」自動款冰河藍。（圖／品牌提供）

坤達已經連續三年擔任TISSOT台灣品牌大使，他也以錶款來形容各個階段的自己，「PRX」系列像是30歲的他，而「Sideral」的多元色彩最符合41歲現階段，勇於嘗試各種未知的挑戰，同時也期許未來能夠像杜魯爾一樣經典雋永。他認為杜魯爾這次的全新進化，外觀圓潤優雅非常有質感，而且正裝、休閒其實都很好搭配，細節包含圓拱型藍寶石水晶鏡面、錶盤、弧形指針，並帶來三種錶徑尺寸42 、39 、 34mm；Sideral系列則以「鍛造碳」材質融入運動時尚感、PRX 35mm自動腕錶以藍寶石水晶鏡面提供更多搭配選擇。

▲坤達佩戴杜魯爾系列藍面42mm。（圖／品牌提供）

▲TISSOT天梭表杜魯爾系列全新升級。（圖／品牌提供）

坤達也承認自己忘了七夕這個節日，不過還好最近才送了價值5位數的精品包款給柯佳嬿，「平常會觀察她缺什麼，有適合她的東西就去買，包包對她而言是會開心，但也沒到『包治百病』的程度。」坤達也透露自己曾送過地雷禮物，某次節日送上寵物推車給對方的時候才驚覺怪怪的。

▲Seiko Astron GPS Solar推出搭載新一代3X62機芯的一系列全新錶款。（圖／品牌提供）

同時，Seiko Astron GPS Solar推出搭載新一代3X62機芯的一系列全新錶款，包含藍色、灰色和黑色面盤三款腕錶，以及一款採用獨特的水平條紋設計的限量腕錶，全新Astron 3X腕錶外觀採用一體式設計，首度搭載鈦金屬錶圈，錶圈的正面採用髮絲紋表面處理，和亮面拋光處理的側面形成的高對比，營造出強烈的視覺感。