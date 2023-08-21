fb ig video ETtoday search mobile

5種活動加速分泌「血清素」　一小時內有效紓壓

>

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲工作壓力大總無法有效紓壓，幾種方式可以試試看。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

血清素又稱幸福荷爾蒙，能真正讓心情放鬆，紓解壓力，而且不用花大錢吃營養補給品、或是度假找自己，日本生理學教授有田秀穗在其著作中，就表示有5種活動可以在周末進行，可以活化神經系統，達到真正紓壓的效果。若總覺得身體沒精神、排解不了壓力，不妨可以試試看。

日光浴
許多女性不喜歡做日光浴，但其實曬曬太陽，有助於血清素的分泌，如果太陽太過炙熱，建議可以早起，選擇早晨的陽光來曬，或是在早餐店、咖啡店用餐時，坐坐能夠曬到太陽的座位，曬20分鐘到1個小時，就會有很多幫助。

▲▼陽光,太陽,維生素D,藥丸,出遊,夕陽。（圖／翻攝自pixabay）

▲去曬曬陽光走走路。（圖／pixabay）

健行或登山
在之前沒有這種習慣的人，可先從難度不高的健行步道開始，沐浴在灑落的陽光下，且適度的進行身體的活動，輕度的鍛鍊身體加速血清素分泌，而完成步道行走或是登頂時看到的美景，其成就感也有助於紓壓。

▲爬山,登山,運動,戶外運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲努力後的美景能提升成就感。（圖／pixabay）

簡單的舞蹈
舞蹈是很好紓壓的一種運動，不要選擇太難的舞步，像夏威夷草裙舞這種規律緩慢的舞蹈，就可以達到效果，輕柔地擺動肢體，讓身體隨著韻律伸展，你會發現比想像中紓壓很多，或是初階的太極拳也很適合。

唱歌
很多人會透過唱歌抒發壓力，其實這真的是有效果的，唱歌不僅是發出聲音，也是一種呼吸運動，最好不要小聲地畏畏縮縮，大聲的唱出聲來，大口吸氣，就能活化血清素系統。

▲▼應酬，唱歌，喝酒。（圖／pixabay）

▲找朋友一起去唱歌發洩吧。（圖／pixabay）

泡澡
若想周間就進行紓壓，泡澡也是一個方法，用溫熱的水紓解一下過度僵硬的身體，心情也會不自覺地放鬆下來，身體保持溫暖，血清素就會增加，還能消除壓力、提升免疫力。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲泡澡放鬆是最簡單的方式了，可選擇自己喜歡的香氛享受時光。（圖／pexels）

關鍵字：

舒壓, 紓壓, 隱性疲勞舒壓, 放鬆, 血清素, 幸福荷爾蒙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8／21起連續兩天「全品項二杯6折」　星冰樂也有優惠！

星巴克8／21起連續兩天「全品項二杯6折」　星冰樂也有優惠！

第一眼看到蝴蝶還是人臉？　神準心理測驗分析你的內外在差別

第一眼看到蝴蝶還是人臉？　神準心理測驗分析你的內外在差別

星．變美／伊能靜傳授「美胸簡單5招」，讓穿衣體態變更好

星．變美／伊能靜傳授「美胸簡單5招」，讓穿衣體態變更好

唐吉訶德CITYLINK南港8／22上午11點開幕　獨家亮點一次看 虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！ 成功女性6件早上不會做的事　「起床第一小時」決定整天節奏 日本神級微波烤箱BALMUDA The Range登台　網：終於來了！ Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡 爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞 2023最強抗老乳霜！Kiehl’s無油果凍霜、雅詩蘭黛黑鑽松露霜超緊緻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面