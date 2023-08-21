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夏季必學！百萬粉絲彩妝師教「超持久遮瑕法」還很輕薄不卡粉

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▲▼彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

▲彩妝師分享一套能讓遮瑕更持久又不卡粉的上妝手法。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@Goss

每到夏季，妝感的持久性就變得更加重要，尤其是遮瑕部位，一脫妝就會讓肌膚瑕疵都跑出來，讓整張臉看起來又花又髒，想讓遮瑕更持久，但又怕卡粉？在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss近日就分享一套能讓遮瑕更輕薄更持久的小秘訣，而且還不會卡紋卡粉，只要跟著以下步驟照著做，就能輕鬆學會乾淨又持久的遮瑕效果，就算是炎熱夏季也不怕脫妝。

1.妝前別塗眼霜

要使用這套技巧，首先妝前保養的部分，Goss大叔提醒千萬別塗眼霜！要確保你的眼下只有妝前和防曬霜。

▲▼彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

2.在遮瑕刷上噴定妝噴霧

將定妝噴霧噴在遮瑕刷上，噴兩下的用量就夠了。

3.用刷子按壓眼下區域

接著用噴過定妝噴霧的刷子按壓眼下區域，也就是等下要塗遮瑕的地方。

▲▼彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

▲▼彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

4.刷子再噴定妝噴霧後沾取遮瑕膏

再往刷子上噴一下定妝噴霧後，直接用刷子去沾取遮瑕膏。

5.遮瑕膏上臉並混合

把遮瑕塗抹在想要遮蓋的地方，像是他通常就是塗在內眼角和眼下，把遮瑕拍在肌膚上之後，他建議可以用手指指腹，把遮瑕揉合進皮膚裡。

▲▼彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

6.用定妝噴霧覆蓋遮瑕

在刷具上再噴一些定妝噴霧，接著沿著剛剛上過遮瑕的地方，將定妝噴霧按壓覆蓋上去。但這一步驟要非常注意力度，如果太過用力拉扯到眼下的話，遮瑕還是會移位的，會使之前做的步驟都白費。

▲▼彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

7.用面紙輕壓眼下

完成上一步之後，有些人可能會覺得眼下有點黏黏的，別擔心，這是正常現象，這時候只需要拿出一張面紙，非常輕柔地輕壓眼下，這樣可以帶走多餘的油脂以及多餘的遮瑕膏體。

8.用淺色遮瑕提亮內眼角

在修飾完想遮蓋的部分後，他還會再塗少量的淺色遮瑕在內眼角的位置，提亮一下內眼角。

▲▼彩妝師教超持久遮瑕法，輕薄不卡粉。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

9.局部少量上蜜粉

Goss大叔提醒，最後要非常小心地定妝！用刷子沾取少量的定妝蜜粉，把蜜粉輕拍在遮瑕上，注意這裡要用小刷子來上蜜粉，這樣能更精準地控制用量，不會一下子就塗了一大堆蜜粉上去。

10.再次用定妝噴霧覆蓋

在剛剛用來定妝的小刷子上噴上定妝噴霧後，再次按壓在眼下區域，即可完成。

關鍵字：

彩妝, 美妝, 底妝, 遮瑕, 夏季, 持妝, 持久, 秘訣, 技巧, Goss大叔, YouTuber, 彩妝師

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