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下一秒忘光！「金魚腦星座TOP 5」公開，牡羊爆走完卻忘了為何生氣

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▲▼下一秒忘光！「金魚腦星座TOP 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲金魚腦看似豁達，讓人又愛又恨。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

身邊不少朋友才剛和他說完話，下一秒就全部忘光光，又或是人在卻心不在，整個人靈魂飄走，盤點金魚腦星座Top5，你也進榜了嗎？

#第5名 牡羊座發

牡羊個性直來直往，情緒化非常嚴重，但是發完脾氣後，自己卻也想不起來細節，甚至是為什麼會突然發火，不是刻意忘記，但記憶力真的太差，他們滿心只憧憬著明天，過去的事情早就忘光光。

▲▼下一秒忘光！「金魚腦星座TOP 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第4名 射手座

射手就是停不下來，把每天當成最後一天再過，如何把每天過得精采是他們的人生目標，生活中不開心的事情，過了就忘了吧，何必花費心思去想呢？每天時間都已經不夠用了！

第3名 天秤座

天秤座看似聰明，其實根本就是生活白癡，經常丟三落四的，讓人懷疑他究竟如何生存，他們不喜歡整理東西，以不擅長整理記憶，只記得一些不重要的小事情，真正重要的事情根本不在意。

▲▼下一秒忘光！「金魚腦星座TOP 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第2名 水瓶座

水瓶天生記憶就很差，有時候現實和想像往往一念之間，他們天馬行空總愛胡思亂想，怕麻煩的他們最討厭記瑣碎的事情，一些無聊不重要的事情會自動忽略，腦中只會記住自己想記的事情。

第1名 獅子座

獅子很不拘小節，所以堪稱健忘第一名，認為很多瑣事都不值得去記，因為他們心中還有更多重要的事情去做，像是初戀、值得紀念的東西才會放在心上，值得他們去懷念。

關鍵字：

金魚腦, 記憶, 星座, 排行榜

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