fb ig video ETtoday search mobile

宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛

>

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬與造型師Hyungsun Ju合影，她所戴的勞力士錶與Chaumet珠寶很吸睛。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬日前在IG分享與知名造型師Hyungsun Ju合影，大方標註「with an old friend」，顯露兩人多年的好交情，宋慧喬穿著簡單的藍白橫條紋衣仍難掩星味，因為手腕上的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Lady-Datejust（蠔式恒動女裝日誌型）腕錶，同時疊搭2只Chaumet手環，總值破百萬的行頭吸睛度百分百。

▲▼Rolex,Chaumet 。（圖／公關照）

▲宋慧喬戴勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶，428,500元。（圖／勞力士提供，以下同）

宋慧喬所戴的勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶為品牌經典，1957年問世以來一直是優雅風格代表作，她的錶款為精鋼搭18K金的雙色款式，面盤為柔美的珍珠母貝材質，點綴鑽石時標，小巧秀氣。

▲▼Rolex,Chaumet 。（圖／公關照）

▲宋慧喬疊戴2個Bee My Love 18K玫瑰金手環，半圈鋪鑲明亮式切割鑽石款361,000元。（圖／Chaumet提供，以下同）

▲▼Rolex,Chaumet 。（圖／公關照）

▲宋慧喬戴的Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金耳環鑲嵌明亮式切割鑽石，132,000元。

除了戴勞力士錶，擔任Chaumet大使的宋慧喬，同時疊戴2款六角蜂巢圖騰構成的Bee My Love系列半圈鋪鑲明亮式切割鑽石的18K玫瑰金手環，而她的18K玫瑰金鑲鑽耳環也出自同系列，可見即便是平日休閒的私服出搭，她依然相當用心。

►Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡

►賈靜雯億級珠寶上身為愛女努力　宋慧喬戴過的葡萄葉蔓套組也來了

關鍵字：

宋慧喬, Chaumet, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

藏家買下1.7億香奈兒獅子項鍊大方借展　金高銀戴的珠寶同場秀

藏家買下1.7億香奈兒獅子項鍊大方借展　金高銀戴的珠寶同場秀

Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡

Jennie露馬甲線挺華裔設計師　50萬香奈兒金錶也搶鏡

喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分

喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分

台北101鐘錶大賞祭出世界唯一作品　配最高享9%回饋太誘人 李銘順自爆私下接近「寶哥」懶蟲打扮　不敢替老婆挑珠寶 亮・珠寶／Karencici大露美背與男友相擁　同戴Tiffany鎖住彼此 風・Luxury／帝舵對錶4尺寸任選　寶格麗七夕限定款招搖時髦綠 買不到的珠寶更想要！　Boucheron實驗性設計大膽玩材質 Seiko海龜、相撲、武士殼型盡出　經典錶換波浪面號召愛海洋 陳庭妮當卡地亞新娘不貪5億藍鑽珠寶　原因是「我要喝酒呢！」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面