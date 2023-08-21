宋慧喬一出手破百萬　勞力士疊搭金手環超吸睛

▲宋慧喬與造型師Hyungsun Ju合影，她所戴的勞力士錶與Chaumet珠寶很吸睛。（圖／翻攝kyo1122 IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬日前在IG分享與知名造型師Hyungsun Ju合影，大方標註「with an old friend」，顯露兩人多年的好交情，宋慧喬穿著簡單的藍白橫條紋衣仍難掩星味，因為手腕上的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Lady-Datejust（蠔式恒動女裝日誌型）腕錶，同時疊搭2只Chaumet手環，總值破百萬的行頭吸睛度百分百。

▲宋慧喬戴勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶，428,500元。（圖／勞力士提供，以下同）

宋慧喬所戴的勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶為品牌經典，1957年問世以來一直是優雅風格代表作，她的錶款為精鋼搭18K金的雙色款式，面盤為柔美的珍珠母貝材質，點綴鑽石時標，小巧秀氣。

▲宋慧喬疊戴2個Bee My Love 18K玫瑰金手環，半圈鋪鑲明亮式切割鑽石款361,000元。（圖／Chaumet提供，以下同）

▲宋慧喬戴的Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金耳環鑲嵌明亮式切割鑽石，132,000元。



除了戴勞力士錶，擔任Chaumet大使的宋慧喬，同時疊戴2款六角蜂巢圖騰構成的Bee My Love系列半圈鋪鑲明亮式切割鑽石的18K玫瑰金手環，而她的18K玫瑰金鑲鑽耳環也出自同系列，可見即便是平日休閒的私服出搭，她依然相當用心。