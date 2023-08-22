營養師曝3款「美白抗氧飲品」！對抗日曬，養出白嫩透亮肌

▲營養師分享3款能幫助美白養肌的飲品。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

夏季除了炎熱高溫讓人煩躁，強烈紫外線也讓不少愛美女生好頭痛，一不小心就曬黑、曬出斑點。想要平安度過夏季不變黑？想在戶外活動曝曬後，肌膚依舊白嫩透亮？除了認真塗好防曬乳，再加上喝對「美白飲品」更有效！營養師周麗就分享3款美白抗氧飲品，能從身體內部幫助對抗日曬帶來的傷害、提升肌膚抵抗力，同時還能幫助抗氧化、抗老。

＃番茄汁



番茄汁口味酸甜，還含有非常豐富的茄紅素，而茄紅素可以促進曬傷後的皮膚恢復，並能減少日曬造成的自由基，還能提高皮膚抵抗紫外線傷害的能力，好喝還對肌膚很有益。但營養師也提醒，如果要買市面上零售的番茄汁，建議要買成分表裡只有番茄的番茄汁，避免過多添加物。

＃杏仁奶



杏仁富含維生素E，擁有強大的抗氧化作用，有助於保護皮膚免受損傷，並保持皮膚滋潤。杏仁奶可以直接買一般零售通路販售，或是也可以買一盒杏仁粉備著，白天曝曬後，晚上直接沖泡喝一杯也很方便。

＃綠茶



日曬和汗漬都容易引起皮膚發炎反應，而綠茶含有像是兒茶素、多酚類、維生素C、維生素E等多種抗氧化劑，可對抗體內的自由基，有助於減少皮膚發炎反應，並抵抗紫外線對皮膚的傷害。

但要注意的是，營養師建議要挑選無添加糖分的無糖綠茶，以免攝取過多糖分，不僅容易發胖，也會引起糖化反應，反而加速老化、引起肌膚暗黃等狀況。營養師也建議，若是白天需要曝曬在陽光下或是戶外活動時，可以直接帶一瓶無糖綠茶帶在身邊，幫助隨時補充水分。