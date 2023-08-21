情書造型首飾助攻七夕表白　星月相隨設計甜蜜放閃

▲施華洛世奇Letra系列首飾組，15,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明天（22日）就是七夕情人節，若有意送另一半禮物卻還沒沒準備好，可得加把勁了，而想表白卻少了一點勇氣開口，施華洛世奇（Swarvoski）備好情書造型的Letra系列助攻，裝飾閃亮施華洛世奇水晶的金色款情書首飾還搭配一顆粉紅小愛心，傳遞愛的訊息盡在不言中。

▲施華洛世奇Letra系列胸針，6,850元。

▲施華洛世奇Letra系列項鍊，5,950元。



施華洛世奇Letra系列最華麗的組合為金色項鍊、耳環與手鍊套組，精巧的信封吊墜飾密鑲施華洛世奇水晶，再配上粉紅小愛心展現甜蜜感，另有未點綴愛心的單墜、胸針與耳環供選擇；品牌同時推出中性的銀色款信封首飾，中央鑲嵌單顆黑玉色赤鐵礦石，展現個性美，讓情人也能一起戴上情書項鍊放閃。

▲Pandora璀璨新月開圈手環（左）3,680元，璀璨星星開圈手環3,980元。（圖／Pandora提供）

丹麥品牌Pandora則從七夕牛郎與織女的故事發想，創作星月相隨系列，但有別於過往繽紛亮眼的設計，此系列為彩度較低的銀黑色組合，讓男、女都能駕馭，款式包括串飾、手環、項鍊、戒指等，可自行疊搭創造專屬風格，亦可情侶各戴星星與月亮開圈手環，象徵緊密相隨且相互輝映。