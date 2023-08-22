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喬科維奇奪冠81萬亮黃錶襯好心情　專利亮彩陶瓷高調極了　

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▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲HUBLOT大使喬科維在奇辛辛那提大師賽奪冠，戴Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼錶舉獎盃。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

36歲塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic），昨在美網暖身賽事辛辛那提大師賽決賽逆轉擊敗西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），奪下生涯第39座大師賽冠軍再創個人保持的紀錄新高，也獲得生涯第95座巡迴賽金盃，他舉著獎盃時亮出代言的HUBLOT（宇舶錶）Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼錶，亮黃色完美呼應他開心的心情。

▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼錶（左）815,000元，Spirit of Big Bang魔力黃陶瓷計時碼錶1,076,000元。

HUBLOT從2018年推出魔力紅陶瓷發展至今，已成功推出深藍、天空藍、米、綠、黃、黑、深灰、犀牛灰、白等陶瓷色調，喬科維奇均選擇親膚又輕盈的陶瓷錶參加賽事，他昨奪冠所戴的魔力黃陶瓷款，是結合品牌三項專利技術的獨家高科技亮彩陶瓷，Big Bang Unico系列和Spirit of Big Bang系列均推出由亮彩黃陶瓷打造的42毫米計時碼錶，配上黃色立體橡膠錶帶高調吸睛；今年還將亮彩紅陶瓷運用在酒桶形錶款上，推出全球限量250只的Spirit of Big Bang 魔力紅陶瓷計時碼錶，搭配黑色細節形成強烈對比。

▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang魔力紅陶瓷計時碼錶，1,076,000元。

AP（Audemars Piguet，愛彼表）陶瓷材質打造的Royal Oak皇家橡樹系列腕錶也深受藏家喜愛，近期首度完全以白色陶瓷打造的Royal Oak皇家橡樹系列34毫米自動上鍊腕錶，搭配玫瑰金螺絲、指針、時標、底蓋外圈與22K玫瑰金自動盤，營造出絢麗的對比效果，配上鍊節以內建於連接扣的隱密栓針銜接陶瓷錶帶，提升佩戴的舒適性，而較小的錶殼尺寸也讓更多女性能戴上此經典運動錶。

▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列34毫米白色陶瓷自動上鍊腕錶，1,679,000元。（圖／AP提供）

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關鍵字：

HUBLOT, 喬科維奇, AP, Audemars Piguet, 愛彼

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