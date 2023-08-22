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唐吉訶德南港店開幕民眾8點排進場　比臉大和牛便當、日本零食裝到飽首登場

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▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。首位民眾8點就來排隊準備進場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

唐吉訶德（DON DON DONKI）在台灣的三號店「南港Citylink店」，今（8／21）上午11點正式開幕，面積350坪為目前台灣分店中最小，但首度引進鮮選壽司，以及設置美妝專區、ヲた飯堂都成為話題，今開幕首度公開旗下和牛串推出的「比臉大和牛便當」，還有破百款日本零嘴糖果「裝到飽」服務，讓你嘗鮮開幕爽玩一波！

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

唐吉訶德南港店今早上11點正式開幕，早上8點就出現民眾排隊，首位民眾楊小姐表示，自己就住在附近，之前曾逛過西門店跟新生店，覺得零食糖果很豐富，所以開在自家附近很期待，想說先來逛一下，之後若想吃什麼就能直接過來買，還是最想先買糖果餅乾。而首間「鮮選壽司」隊伍在開幕前也出現排隊民眾張先生，表示自己是迴轉壽司愛好者，想來先嘗鮮一下。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

日本雜貨選品店唐吉訶德，下半年在台很有話題，台灣三號店「南港Citylink店」今正式對外營業，預計今年底前還會有台中老虎城店、高雄大立店登場，一下就插旗中南部，讓台灣3大城市都有品牌吉祥物DonPen的蹤影，而台北南港三號店開幕為了吸消費者眼球，也在開幕前宣布將有首間鮮選壽司、獨家美妝專區、以及ヲた飯堂，此外還有隱藏版獨家商品別錯過了喔。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

百種日本零食裝到飽
唐吉訶德南港店首度設置零食裝到飽專區，有破百款日本零食，只要購買特定袋子就能自由選擇，裝到滿為止，超多款零食跟糖果餅乾讓人眼花撩亂，想吃什麼就拿什麼，而且還會出現店內沒有販售的隱藏品項，不用花大錢一次買好幾包來品嚐，只要到零食專區花小錢就能先買少量試吃，一定能找到自己喜歡的口味！袋子原價300元，8／27前開幕特價180元。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

比臉大和牛便當
之前首度在新生店進駐的和牛專門店「和牛串」，本次也正式進駐南港店，且推出別家買不到的獨家「和牛便當」，不但推出份量十足的比臉大和牛，讓喜歡和牛的民眾能一次滿足之外，也主打其使用的精米是最新現磨的，能讓消費者可以吃得到米香，與和牛最好的搭配，讓民眾能輕鬆款待自己，單個售價299元。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

縮小版鮮選壽司
因應350坪大小的店面，首度引進台灣的鮮選壽司不是「迴轉壽司」的形式，而是縮小版的七人吧台，以板前的形式提供「套餐式」的方式升級引進，師傅會在台前現做壽司，目前推出人氣箱壽司6貫，售價150元；豪華套餐松10貫，原價699元，特價599元；豪華海鮮丼售價600元，共有超過30項單點品項可選擇。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

ヲた飯堂專人現煮
ヲた飯堂區域提供多款日本泡麵，單包售價50元至170元不等，並有許多加料選項，包括雞蛋、叉燒肉與佐料配菜，單款30元至100元不等，而且由專人幫煮，加料升級後跟日本拉麵沒兩樣，消費者可至旁邊美食區用餐，座位區約提供44個位子，空間寬敞還提供微波爐，逛街之餘也可以休息一下。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，南港店慶祝開幕，生鮮區消費滿600元送玫瑰花一朵；單筆消費滿1,500元可獲Donpen野餐墊或毛毯贈品。

關鍵字：

唐吉訶德, 鮮選壽司, 迴轉壽司, 南港, CITYLINK, 開幕

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