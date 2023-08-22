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超誇張！玄彬穿露營裝也可以帥到破表　灰黑工裝口袋展現硬派時尚

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記者李薇／台北報導　圖／snowpeak_outdoor IG

演員玄彬近期不僅要兼顧家庭，還要忙著拍戲、廣告大片等工作，最近他就拍攝全新秋冬時裝穿搭，只見他一頭中分長髮，換上機能與潮流都兼具的連帽外套、寬版長褲，展現出優雅又帥氣的氛圍，讓戶外穿搭風格也變得好時髦，直接帥到最高點。

▲玄彬,snowpeak,Loro Piana,穿搭,時尚,戶外,休閒,露營。（圖／IG）

才剛剛與義大利品牌Loro Piana完成合作大片，穿了西裝、皮鞋與針織衫，最近，玄彬又換上戶外風格的機能外套，演繹日本品牌snowpeak的2023秋冬時裝系列，稍微有點寬大的灰黑色連帽外套擁有多個口袋，方便收納各種小物，搭配同色系寬版褲與球鞋，展現出休閒又質感的氛圍。

另一套則是以淺灰色的防風外套為亮點，底下搭配黑色的工裝褲設計，透過褲管方正的口袋，打造出獨特率性氛圍，不管是哪一套都很像玄彬私下會喜歡的風格，而且是進行戶外活動還是休閒度假，甚至時尚逛街，都可以展現出別具特色的質感穿搭。

▲玄彬,snowpeak,Loro Piana,穿搭,時尚,戶外,休閒,露營。（圖／IG）

受到疫情影響，近年戶外露營蔚為風潮，能暢快呼吸新鮮空氣的體驗，讓許多人著迷，即使脫罩之後，熱度依然不減，其中，來自日本的頂級戶外品牌snowpeak更是露營人夢幻逸品的存在，不僅設計簡約好看，用料也是兼具高科技與各種貼心機能，當然很受歡迎。

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關鍵字：

玄彬, snowpeak, Loro Piana, 穿搭, 時尚, 戶外, 休閒, 露營

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