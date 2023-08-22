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南港唐吉訶德開幕！必買5大美妝好物百元價超佛系

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自IG

唐吉訶德南港店在今（8／22）開幕了，不少人早就準備好掃貨一波，除了家用、美食之外，不少日本藥妝也是受到歡迎，以下就盤點多款必買的美妝小物，身為粉絲當然要掃貨擁有！

＃Bifesta碧菲絲特 毛孔即淨卸妝棉

▲Bifesta,DHC,suisai,ALLIE,毛穴撫子,保養,唐吉訶德,日本,美妝。（圖／IG）

Bifesta的卸妝棉真的可以說是用過就回不去，有多種款式可以挑之外，最熱門的紫色包裝毛孔款更是用完比洗臉完還清爽，而且任何彩妝都可以卸到超乾淨，連每一張卸妝巾都是特別選用不會傷肌膚的材質製作，一張大小卸除全臉很可以，百元價格就可以擁有，CP值超高。

＃DHC 純欖護唇膏

▲Bifesta,DHC,suisai,ALLIE,毛穴撫子,保養,唐吉訶德,日本,美妝。（圖／IG）

可以說是整支都用橄欖萃取油製作的護唇膏，塗抹瞬間就在唇上融化，是很多人去日本都要整箱掃貨的單品，因為用過真的太有感，死皮退散之外，還可以擁有細嫩的雙唇，早就是口碑好物。

＃佳麗寶 suisai黑炭泥淨透酵素粉

▲Bifesta,DHC,suisai,ALLIE,毛穴撫子,保養,唐吉訶德,日本,美妝。（圖／IG）

掀起酵素潔顏粉熱潮的suisai是不少人臉部零粉刺的關鍵，因為超厲害的洗淨力，加上完美起泡的療癒感受，也是到日本必囤貨的好物，尤其夏季油性肌膚更是推薦黑色款，吸附力更強的黑炭添加，保證洗完臉部清爽如新。

＃ALLIE 防曬乳系列

▲Bifesta,DHC,suisai,ALLIE,毛穴撫子,保養,唐吉訶德,日本,美妝。（圖／IG）

除了資生堂的安耐曬，ALLIE的防曬系列也是很多人用過就愛上的好物，不僅不容易曬黑、曬老，重點是有超多劑型與款式可以選擇，要潤色、乳液還是清爽質地，都可以一次滿足。

＃石澤研究所 毛穴撫子角質對策泡洗顏

▲Bifesta,DHC,suisai,ALLIE,毛穴撫子,保養,唐吉訶德,日本,美妝。（圖／IG）

由日本針對臉部肌膚毛孔推出的保養產品，其中，泡洗顏也是很多人愛用的單品，因為洗完臉部肌膚真的會有光滑感，而且不會特別刺激不適，後續臉部更好吸收保養品，重點是還能條理毛孔粗大，當然很適合台灣。

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關鍵字：

Bifesta, DHC, suisai, ALLIE, 毛穴撫子, 保養, 唐吉訶德, 日本, 美妝

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