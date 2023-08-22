七夕精品貼圖免費下載！BALENCIAGA購物袋說LOVE、加碼夢幻包款推薦

記者鮑璿安 ／台北報導

為迎接今（22日）七夕情人節到來，精品透過台灣LINE官方帳號推出限定貼圖，動動手指免費收下實用童趣的「BALENCIAGA購物袋」、LOUIS VUITTON玩偶Vivienne貼圖，《ET FASHION》也同場盤點出多顆七夕限定包款，從虛擬到現實生活打造出最夢幻禮物清單！

▲BALENCIAGA LINE七夕限定貼圖即日起至9月21日止，加入Balenciaga官方帳號的好友即可免費下載。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA LINE七夕限定貼圖已上市，以標誌性的購物袋與鞋盒為設計靈感，全都變成了童趣可愛的插畫元素，8個一組的貼圖充滿了實用的對話情境，包含「Love」、「Party」等，讓你與心愛的另一半、好友們送上最及時的愛意和祝福。此組貼圖下載期限即日起至9月21日止，加入Balenciaga官方帳號的好友即可免費下載。





▲LOUIS VUITTON（路易威登）的七夕情人節限定貼圖，以吉祥物Vivienne為主角。（圖／品牌提供）

當然不能別忘記LOUIS VUITTON（路易威登）的七夕情人節限定貼圖，以吉祥物Vivienne為主角，呼應七夕情人節的甜蜜時刻，紅色鏤空愛心點綴在Vivienne眼睛上，俏皮說「Hi」、「Thank you」等話語，高級又可愛。即日起至9月14日加入路易威登 Line官方好友即可免費下載。

看更多2023七夕限定包款

▲互扣式雙G紅色迷你心形肩背包 。（圖／品牌提供）

▲Gucci Ophidia亮片鍊帶包 。（圖／品牌提供）

Gucci為七夕全新設計的紅色GUCCI HEART心型肩背包、OPHIDIA酒紅色亮片肩背包，與服飾、包款、鞋履與配飾等相互映襯，絕對是七夕時節最火紅的存在。特別推薦主打款式心型肩背包，飾有 Interlocking G標誌，以其經典的GG Marmont設計為基礎，雙隔層設計暗喻浪漫的「心心相印」，也方便置物收納，搭配同色可拆可調式皮革揹帶，更能融入日常佩戴。

▲Balenciaga以蝴蝶結緞帶覆蓋Hourglass沙漏包和Marie Antoinette高跟鞋 。（圖／品牌提供）

Balenciaga本次以標誌性包款採用極繁主義風格重新加以詮釋，有別於多數品牌選擇紅心渲染浪漫氛圍，Balenciaga則以蝴蝶結緞帶覆蓋Hourglass沙漏包和Marie Antoinette高跟鞋，創造極致夢幻享受；Crush包款和Pool拖鞋以粉色豹紋人造皮草製成，讓你在個性和濃情蜜意之間取得平衡。

▲Fendi Baguette飾有彩色FF logo刺繡 。（圖／品牌提供）

FENDI全新2023七夕限定系列，以純凈浪漫的天空色系刻畫甜蜜，將最早出現於2009年春夏系列典藏款Baguette包款上的彩色FF logo印花重新演繹，白色棉質帆布包裹Baguette，飾有彩色FF logo刺繡，童趣手繪效果使得每個Logo皆獨一無二。另外像是Peekaboo ISeeU Petite包款、Sunshine迷你包款、Nano Fendigraphy和Mon Tresor迷你包款等FENDI經典包款也均換上彩色FF圖案刺繡帆布或印花皮革，值得珍藏。