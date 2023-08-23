「不撒嬌就好命」星座女Top 3 ！第一名個性獨立嘴不甜　靠自己當女王

▲「不撒嬌也好命」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

想必大家都聽過「撒嬌女人最好命」這一句話，但是有些女生偏偏相反，完全不撒嬌、不任性，傾向於在生活中始終保持獨立，照樣能夠活得精彩，以下就公開「不撒嬌也好命」星座Top 3，看看你上榜了嗎？

Top 3 處女座

處女座非常實事求是，要服軟撒嬌根本比登天還難，若是通過撒嬌來博得關注，反而會隱藏自己的真實能力，所以處女喜歡通過努力和實際行動來實現目標，雖然處女個性強硬、嘴巴又不甜，但是依舊讓人感到魅力四射，這才是處女座最厲害的地方。

Top 2 水瓶座

水瓶座天生就獨立又清醒，個性要強不喜歡低頭，偏好理性交流去解決事情，而且她們骨子裡的叛逆屬性就已經夠特別了，不用撒嬌示好就能成為大家矚目焦點，你以為水瓶需要關心，反而會讓她們感到心煩，水瓶會用實力證明自己，不撒嬌也一直很好命。

Top 1 摩羯座

要摩羯座放低姿態基本上不可能，她們往往有自己的道理，遇到分歧的時候摩羯不僅不可能撒嬌，甚至還會有一說一還原事情的真相，完全不會被人牽著鼻子走，是邏輯超強的星座。摩羯偏好以一副女王的姿態來說教他人，也不可能讓自己受到任何委屈，所以摩羯不需要王子來拯救，她們自己就可以救贖自己。