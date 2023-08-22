不賣關子！Givenchy x UNDERCOVER美夢成真「遮眼小熊T恤」即將發售

記者鮑璿安／台北報導

Matthew M. Williams 擔任Givenchy 創意總監後不斷注入新氣象，近日更揭曉了與指標性當代設計師高橋盾Jun Takahashi個人品牌 Undercover的重磅聯名，標誌性遮眼熊與Givenchy花紋相融合的T恤曝光，掀起話題熱議！

▲Matthew M. Williams 打破Givenchy奢華時尚和街頭文化的鴻溝。（圖／翻攝自Givenchy IG）

美國時裝設計師Matthew M. Williams 通過嶄新視角，讓Givenchy在高訂美學和新潮風格之間來回切換，這次驚喜攜手日本潮流元祖Undercover邁向全新合作，為何有此契機？Matthew M. Williams 親自在IG解答，「高橋盾是我人生中的重大啟發， 他除了時尚、繪畫、雕塑、音樂，也跨越許多創作媒材，創造力是無限的，沒有邊界、限制或標籤。 Jun和他的作品與文化真實相連，這個時代下如此的設計師和品牌都是非常少見的。我很感激，很榮幸能與Undercover和Jun實現這種象徵性的友誼合作，更像是美夢成真。」

這次聯名的重點 T-shirt，則是以Undercover遮眼熊為主角，小熊覆蓋Givenchy紅黑花紋，也印製雙方品牌Logo於其中，更增添收藏價值，代表精品與潮流文化的又一代表性合作。Givenchy x UNDERCOVER 預計在 8 月 26 號在 Givenchy Ginza Six 獨家發售，除了聯名T恤外，是否有其他品項還要等待後續揭曉。

▲CANADA GOOSE 2023 秋冬聯名企劃 。（圖／品牌提供）

跨界聯名能拉攏更多群體，加拿大戶外機能品牌Canada Goose在2023下半年將與來自不同國家的友好品牌、新銳設計師推出限量聯名企劃，包括南韓新銳設計師 ROKH x 藝術家 Matt McCormick、波士頓街頭服飾品牌CONCEPTS、日本殿堂級潮流品牌 BAPE及饒舌歌手Drake 主理品牌OVO (October’s Very Own)，帶來意想不到的火花。