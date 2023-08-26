亞莉安娜將演《大力士》真人版電影女主角　私服最愛1單品穿出超強氣場

記者陳美伶／綜合報導

近年來，迪士尼不少經典動畫作品都翻拍成真人版電影，從《魔境夢遊》、《黑魔女：沉睡魔咒》、《仙履奇緣》、《美女與野獸》、《阿拉丁》到最近的《小美人魚》各有好評，而即將又有一部要搬上大銀幕，就是1997年上映的《大力士》，據多家外媒指出，女主角蜜格拉將由樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）飾演，男主角海力克斯則是主演《金牌特務》系列的泰隆艾格頓（Taron Egerton），不少網友看到人選，直呼：「這次真的選對角了」、「果然是俊男美女組合」，真人版電影將以音樂劇方式呈現，目前迪士尼官方並未公布正式消息。

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 14, 2023

亞莉安娜擁有性感又甜美的外貌，還有超強的歌唱實力，而她的招牌髮型就是高馬尾，與《大力士》女主角蜜格拉的造型十分相像，身高只有153cm的她，私服穿搭都氣場十足，擅長利用穿搭技巧，讓視覺效果輕鬆增高10cm，以下亞莉安娜穿搭巧思學起來，個子嬌小沒關係，穿出好比例才最重要。

— vi born in 1989 (@moonligwtbae) August 14, 2023

短版上衣／背心＋高腰褲

亞莉安娜真的是短版上衣控，私服出現的頻率非常高，選擇露出迷人腰線與馬甲線的款式是基本，更突顯她的甜美性感，而嬌小女孩的穿搭關鍵字就是「高腰」，所有下身單品有高腰就先入手，再搭配短版上身，輕鬆拉長腿部，視覺效果更完美；也可選擇A字長裙、高腰窄裙，甜美中帶點優雅，同時氣質滿分！

▲亞莉安娜穿搭。（圖／翻攝自IG@arianagrande）

最愛粗跟厚底鞋，跟高要5cm↑

翻開小天后亞莉安娜的IG，可以看到她最常穿的就是高跟鞋，每雙都是跟高5cm以上，穿上散發超強氣場，今年依舊熱門的粗跟厚底鞋款式是她的最愛，不管褲裝、裙裝都能打造逆天身材比例，是嬌小女孩必備的增高神器。

▲亞莉安娜最愛粗跟鞋。（圖／翻攝自IG@arianagrande、arianatortw）