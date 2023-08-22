劉冠廷卡地亞鑽戒套牢孫可芳　經典款1克拉約55萬起

▲劉冠廷今在IG宣布求婚成功，將與孫可芳結婚。（圖／翻攝bewater_liu IG）

記者陳雅韻／台北報導

七夕情人節演藝圈爆出大喜事，男星劉冠廷宣布向孫可芳求婚成功，分享緊抱女方大笑的甜蜜照片，同時亮出以鑽戒套牢另一半的照片放閃，劉冠廷所選的求婚鑽戒出自卡地亞（Cartier）最經典的Solitaire 1895系列，此系列主鑽約1克拉的戒指約55萬5000元起，價格依鑽石條件而異。

▲劉冠廷獻上卡地亞經典Solitaire 1895系列鑽戒套牢孫可芳。（圖／翻攝bewater_liu IG）

與卡地亞緊密合作的劉冠廷，上周五出席品牌MARKERS OF STYLE頂級珠寶晚宴，未動聲色透露結婚計畫，特別選在七夕說：「大家！她點頭說我願意了！這個女生答應我要成為我的太太老婆妻子了喔！你答應我了喔！大家都有看到喔！」向孫可芳求婚成功。

▲卡地亞問世超過百年的Solitaire 1895系列鑽戒以四枚鑲爪固定鑽石。



▲劉冠廷上周五出席卡地亞MARKERS OF STYLE頂級珠寶晚宴，未透露求婚喜訊。

套牢孫可芳的鑽戒，為卡地亞問世超過百年的Solitaire 1895系列，目測約1克拉，由四枚鑲爪固定主鑽，每枚鑲座皆精細設計以全面顯露品牌精選的主鑽特色，並為鑲爪等貴金屬內外進行鏡面拋光，以增強光線折射效果，讓主鑽展現極致耀眼光彩，去年胡宇威向陳庭妮求婚，也是選此系列的鑽戒。